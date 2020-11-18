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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 32088 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 57831 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 77472 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 88612 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 97814 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113611 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 115044 просмотра

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Актуальное
COVID-19 в МВД: за сутки еще одна смерть и около 400 новых случаев

COVID-19 в МВД: за сутки еще одна смерть и около 400 новых случаев

Киев  •  УНН

 • 10732 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. За минувшие сутки в системе МВД Украины выявлено 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, один человек умер. Всего с начала пандемии выявлено более 18,7 тыс. случаев болезни. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины, информирует УНН.

"За сутки зарегистрировано 397 новых случаев коронавирусной болезни среди работников МВД, один правоохранитель умер от осложнений. С начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 18740 сотрудников МВД, выздоровели - 17782, умерло - 55", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано: в Днепропетровской области (+38), в Запорожской области (+27) и в городе Киеве (+47).

Напомним, в течение прошлой недели COVID-19 заболело 2885 сотрудников МВД.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часов 18 ноября зафиксировано уже 570 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - 12496, что близко к антирекорду.

Также в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией и регионы с наибольшим приростом больных COVID-19 за сутки.

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