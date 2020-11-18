COVID-19 в МВД: за сутки еще одна смерть и около 400 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. За минувшие сутки в системе МВД Украины выявлено 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, один человек умер. Всего с начала пандемии выявлено более 18,7 тыс. случаев болезни. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины, информирует УНН.
"За сутки зарегистрировано 397 новых случаев коронавирусной болезни среди работников МВД, один правоохранитель умер от осложнений. С начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 18740 сотрудников МВД, выздоровели - 17782, умерло - 55", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано: в Днепропетровской области (+38), в Запорожской области (+27) и в городе Киеве (+47).
Напомним, в течение прошлой недели COVID-19 заболело 2885 сотрудников МВД.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часов 18 ноября зафиксировано уже 570 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - 12496, что близко к антирекорду.
Также в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией и регионы с наибольшим приростом больных COVID-19 за сутки.