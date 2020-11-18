COVID-19 в ВСУ: за сутки еще около 150 новых случаев болезни, один военный умер
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Вооруженных силах Украины за последние сутки зарегистрировано еще одну смерть и 148 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. С начала пандемии в целом умерло уже 25 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 18 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 2443 человека. Всего за время пандемии выздоровели 5719 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 379 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 164 человека. К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 25-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий заболел COVID-19 12 ноября и был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Несмотря на проведение лечебных мероприятия 17 ноября его состояние резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Указывается, что военнослужащий, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 148 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавили военные медики.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек... Дома (под наблюдением медицинской службы) - 143 человека... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине уже 570 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 496.
Также напомним, за минувшие сутки в системе МВД Украины выявлено 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, один человек умер.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.