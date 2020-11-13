"Відкат" за медичні маски для ЗСУ: Венедіктова заявила, що справу можуть передати до суду цього року

"Руйнівні наслідки не тільки у зброї, а і в корупції, особливо на війні і в період пандемії. Резонансний випадок – затримання на мільйонному "відкаті" за закупівлю медичних масок для потреб Міністерства оборони начальника управління медичного постачання командування Медичних сил Збройних Сил України та його спільників. Всім чотирьом особам повідомлено про підозру, а обвинувальний акт стосовно них цього року планується скерувати до суду", - сказала Венедіктова.

За її словами, щодо іншої закупівлі медичних засобів для Міноборони на загальну суму 2,3 млн доларів США, яка відбулась з порушенням вимог законодавства, нещодавно заступником Генерального прокурора внесено подання Міністру оборони України в порядку Закону України "Про запобігання корупції" з вимогою проведення службового розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему, організовану під час закупівлі засобів індивідуального захисту для українського війська.

Як повідомлялося, Служба безпеки України 20 серпня поінформувала про випадок кричущої корупції у Збройних силах України. Йшлося про вимагання та отримання хабаря у розмірі 1 млн грн від підприємців за те, щоб вони могли продати Медичним силам ЗСУ медичні маски.