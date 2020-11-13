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"Откат" за медицинские маски для ВСУ: Венедиктова заявила, что дело могут передать в суд в этом году

Киев  •  УНН

 • 16871 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Обвинительный акт в отношении четырех подозреваемых по делу о миллионном "откате" за медицинские маски для военных планируется направить в суд в этом году. Об этом рассказала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Разрушительные последствия не только в оружии, но и в коррупции, особенно на войне и в период пандемии. Резонансный случай - задержание на миллионном "откате" за закупку медицинских масок для нужд Министерства обороны начальника управления медицинского снабжения командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и его сообщников. Всем четырем сообщено о подозрении, а обвинительный акт в отношении них в этом году планируется направить в суд", - сказала Венедиктова.

По ее словам, относительно другой закупки медицинских средств для Минобороны на общую сумму 2,3 млн долларов США, которая состоялась с нарушением требований законодательства, недавно заместителем Генерального прокурора внесено представление Министру обороны Украины в порядке Закона Украины "О предотвращении коррупции" с требованием проведения служебного расследования и привлечения виновных лиц к ответственности.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему, организованную при закупке средств индивидуальной защиты для украинского войска.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины 20 августа сообщила о случае вопиющей коррупции в Вооруженных силах Украины. Речь шла о вымогательстве и получении взятки в размере 1 млн грн от предпринимателей за то, чтобы они могли продать Медицинским силам ВСУ медицинские маски.

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