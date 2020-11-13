"Откат" за медицинские маски для ВСУ: Венедиктова заявила, что дело могут передать в суд в этом году

"Разрушительные последствия не только в оружии, но и в коррупции, особенно на войне и в период пандемии. Резонансный случай - задержание на миллионном "откате" за закупку медицинских масок для нужд Министерства обороны начальника управления медицинского снабжения командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и его сообщников. Всем четырем сообщено о подозрении, а обвинительный акт в отношении них в этом году планируется направить в суд", - сказала Венедиктова.

По ее словам, относительно другой закупки медицинских средств для Минобороны на общую сумму 2,3 млн долларов США, которая состоялась с нарушением требований законодательства, недавно заместителем Генерального прокурора внесено представление Министру обороны Украины в порядке Закона Украины "О предотвращении коррупции" с требованием проведения служебного расследования и привлечения виновных лиц к ответственности.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему, организованную при закупке средств индивидуальной защиты для украинского войска.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины 20 августа сообщила о случае вопиющей коррупции в Вооруженных силах Украины. Речь шла о вымогательстве и получении взятки в размере 1 млн грн от предпринимателей за то, чтобы они могли продать Медицинским силам ВСУ медицинские маски.