У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок нічних атак зросла до 13 людей
Київ • УНН
Внаслідок нічних ворожих атак у Запоріжжі постраждало 13 людей. Протягом доби окупанти завдали 363 удари по 12 населених пунктах Запорізької області, включаючи авіаудари, атаки БпЛА та артобстріли.
У Запоріжжі внаслідок нічних ворожих атак постраждало 13 людей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
13 людей отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю: 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річний хлопець,
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Загалом в продовж доби окупанти нанесли 363 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.
- Війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Кам'янському та П'ятихатках.
- 209 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
- 4 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку та Роботине.
- 146 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 95 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо
Ввечері 22 вересня росіяни завдали 6 ударів по Запоріжжю. Частково зруйновані будівлі, пошкоджені навколишні будинки, виникла пожежа.