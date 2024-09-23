В Запорожье количество пострадавших в результате ночных атак возросло до 13 человек
Киев • УНН
В результате ночных вражеских атак в Запорожье пострадали 13 человек. В течение суток оккупанты нанесли 363 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, атаки БпЛА и артобстрелы.
В Запорожье в результате ночных вражеских атак пострадали 13 человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
13 человек получили ранения в результате российских атак по Запорожью: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень,
Детали
Всего в течение суток оккупанты нанесли 363 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.
- Войска рф осуществили 9 авиационных ударов по Запорожью, Камышевахе, Заречном, Каменском и Пятихатках.
- 209 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
- 4 обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку и Роботино.
- 146 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Поступило 95 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним
Вечером 22 сентября россияне нанесли 6 ударов по Запорожью. Частично разрушены здания, повреждены окружающие дома, возник пожар.