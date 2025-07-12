У Європі сумніваються у серйозних змінах позиції Трампа щодо війни в Україні - FT

Попри те, що президент США Дональд Трамп останніми днями змінив риторику щодо росії та володимира путіна, в Європі сумніваються, що це є свідченням того, що адміністрація США займає відтепер проукраїнську позицію. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Двоє високопосадовців, причетних до переговорів між Вашингтоном і європейськими партнерами, заявили: риторика змінилась, але дії - ні.

За їхніми словами, союзники на Заході, як і раніше, схильні припускати, що в путіні Трамп бачить партнера в будь-якому врегулюванні, а Зеленського сприймає як "головну перешкоду" на шляху до досягнення працездатної мирної угоди.

"Зміна тону викликає деяке зайве хвилювання. Але ми не бачимо, щоб це переросло у серйозні дії", – сказав один із чиновників.

Старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради Рейчел Ріццо заявила, що нова риторика Трампа пов'язана швидше з розчаруванням у путіні, ніж з його симпатією до Зеленського чи підтримкою України.

Трамп готує "важливу заяву" щодо росії на тлі відсутності прогресу в переговорах