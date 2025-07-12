В Европе сомневаются в серьезных изменениях позиции Трампа по войне в Украине - FT

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп в последние дни изменил риторику в отношении россии и владимира путина, в Европе сомневаются, что это является свидетельством того, что администрация США занимает отныне проукраинскую позицию. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

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Двое высокопоставленных чиновников, причастных к переговорам между Вашингтоном и европейскими партнерами, заявили: риторика изменилась, но действия - нет.

По их словам, союзники на Западе по-прежнему склонны предполагать, что в путине Трамп видит партнера в любом урегулировании, а Зеленского воспринимает как "главное препятствие" на пути к достижению работоспособного мирного соглашения.

"Смена тона вызывает некоторое излишнее волнение. Но мы не видим, чтобы это переросло в серьезные действия", – сказал один из чиновников.

Старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета Рэйчел Риццо заявила, что новая риторика Трампа связана скорее с разочарованием в Путине, чем с его симпатией к Зеленскому или поддержкой Украины.

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