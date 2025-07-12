В Европе сомневаются в серьезных изменениях позиции Трампа по войне в Украине - FT
Киев • УНН
Европейские чиновники сомневаются, что изменение риторики Дональда Трампа в отношении россии и путина свидетельствует о проукраинской позиции. Они считают, что Трамп видит путина партнером, а Зеленского – препятствием для мирного соглашения.
Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп в последние дни изменил риторику в отношении россии и владимира путина, в Европе сомневаются, что это является свидетельством того, что администрация США занимает отныне проукраинскую позицию. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Двое высокопоставленных чиновников, причастных к переговорам между Вашингтоном и европейскими партнерами, заявили: риторика изменилась, но действия - нет.
По их словам, союзники на Западе по-прежнему склонны предполагать, что в путине Трамп видит партнера в любом урегулировании, а Зеленского воспринимает как "главное препятствие" на пути к достижению работоспособного мирного соглашения.
"Смена тона вызывает некоторое излишнее волнение. Но мы не видим, чтобы это переросло в серьезные действия", – сказал один из чиновников.
Старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета Рэйчел Риццо заявила, что новая риторика Трампа связана скорее с разочарованием в Путине, чем с его симпатией к Зеленскому или поддержкой Украины.
Трамп готовит "важное заявление" по России на фоне отсутствия прогресса в переговорах11.07.25, 05:07 • 26010 просмотров