У Європарламенті хочуть звільнити Зельмаєра

Члени комітету вважають, що висунення кандидатури Зельмаєра "можна розглядати як дії, схожі на переворот ", які, можливо, вийшли за межі закону.

Комітет пропонує переглянути процедуру, щоб надання іншим кандидатам можливість подати заявку.

Як повідомляв УНН, голова Єврокомісії виступив у ролі гаранта переговорів щодо вступу Туреччини до ЄС. http://www.unn.com.ua/uk/news/1722186-glava-yevrokomisiyi-vistupiv-u-roli-garanta-peregovoriv-schodo-vstupu-turechchini-do-yes

.@EP_BudgControl asks the @EU_Commission to reassess the procedure of appointment of the new Secretary-General in a draft resolution adopted this evening (22 to 3, 4 abstentions), #EPlenary to hold the final vote on Wednesday.

— CONT Committee Press (@EP_BudgControl) 16 квітня 2018 р.