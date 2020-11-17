У ВР заявили, що футбольна ТСК від початку була приречена на безрезультативний фінал

ukru
10:24 • 26531 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 65476 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 85170 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 118868 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 115220 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 119101 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 121210 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106514 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113241 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92419 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 102021 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 110592 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 114197 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 79655 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 102032 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 118868 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 79655 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 115642 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 338163 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 270628 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 21298 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 100247 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 119155 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 118911 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 115331 перегляди
Актуальне
У ВР заявили, що футбольна ТСК від початку була приречена на безрезультативний фінал

У ВР заявили, що футбольна ТСК від початку була приречена на безрезультативний фінал

Київ • УНН

 • 11194 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Так звана футбольна ТСК була приречена на безрезультативний фінал. Свідченням тому є кілька фактів. Таку думку у коментарі УНН висловила народний депутат Лариса Білозір.

За її словами, з плином року члени ТСК так і не відзвітували перед парламентарями про результати своєї роботи.

“Як так можна було працювати, якщо навіть звіту про роботу ТСК ми не почули?

Якби були порушення — вони б їх знайшли і доповіли б про них контролюючим органам, які, у свою чергу, також вжили би заходів. Цього не відбулося”, — сказала Білозір.

Переважна більшість ТСК у ВР працює фахово і активно, продовжила нардеп.

“Я, наприклад, входжу в ТСК щодо захисту прав інвесторів, і ми постійно збираємося, кожного тижня. На засіданнях ТСК ми вже розглянули десь 15 кейсів про порушення, і по кожному кейсу вже якийсь є результат.

А тут виходить, що ця ТСК працювала тільки щодо однієї асоціації (УАФ, — ред.), і нічого немає, навіть звіту. Це означає, що робота ТСК була надуманою і надутою”, — підкреслила нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У “Слузі народу” прокоментували провал роботи “футбольної” ТСК

Білозір припускає, що футбольну ТСК створили з метою дискредитації окремих осіб.

“Мабуть, цю ТСК дійсно створили певні зацікавлені особи. Бувало у нас таке в парламенті, хоча сьогодні в Раді ТСК чітко працюють, я не думаю що під когось їх створюють. А тут, мабуть, під одну ціль її створили та і все. Тому, припускаю, що ця ТСК одразу була приречена на те, що результатів там не буде”, — резюмувала вона.

Як писав УНН, з 15 листопада скандальна “футбольна” ТСК, створення якої пов’язували з Григорієм Суркісом та його війною проти УАФ, перестала існувати.

Вона повинна була вивчати деталі будівництва міні-полів у Києві за період 2017-2018 року. Через півроку роботи депутати-члени ТСК так і не змогли підготувати остаточний звіт про свою роботу, опублікувавши лише проміжний із неперевіреною інформацією.

Про політичний підтекст роботи футбольної ТСК раніше заявляли низка нардепів, а також легенди українського футболу — володарі “Золотого м’яча” Блохін, Бєланов та Шевченко. Пізніше до них приєдналися і ветерани ФК “Динамо”. Вони закликали парламент не допустити маніпуляцій на темі ТСК, які “мали на меті дискредитацію українського футболу”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92