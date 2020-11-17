У ВР заявили, що футбольна ТСК від початку була приречена на безрезультативний фінал

За її словами, з плином року члени ТСК так і не відзвітували перед парламентарями про результати своєї роботи.

“Як так можна було працювати, якщо навіть звіту про роботу ТСК ми не почули?

Якби були порушення — вони б їх знайшли і доповіли б про них контролюючим органам, які, у свою чергу, також вжили би заходів. Цього не відбулося”, — сказала Білозір.

Переважна більшість ТСК у ВР працює фахово і активно, продовжила нардеп.

“Я, наприклад, входжу в ТСК щодо захисту прав інвесторів, і ми постійно збираємося, кожного тижня. На засіданнях ТСК ми вже розглянули десь 15 кейсів про порушення, і по кожному кейсу вже якийсь є результат.

А тут виходить, що ця ТСК працювала тільки щодо однієї асоціації (УАФ, — ред.), і нічого немає, навіть звіту. Це означає, що робота ТСК була надуманою і надутою”, — підкреслила нардеп.

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Білозір припускає, що футбольну ТСК створили з метою дискредитації окремих осіб.

“Мабуть, цю ТСК дійсно створили певні зацікавлені особи. Бувало у нас таке в парламенті, хоча сьогодні в Раді ТСК чітко працюють, я не думаю що під когось їх створюють. А тут, мабуть, під одну ціль її створили та і все. Тому, припускаю, що ця ТСК одразу була приречена на те, що результатів там не буде”, — резюмувала вона.

Як писав УНН, з 15 листопада скандальна “футбольна” ТСК, створення якої пов’язували з Григорієм Суркісом та його війною проти УАФ, перестала існувати.

Вона повинна була вивчати деталі будівництва міні-полів у Києві за період 2017-2018 року. Через півроку роботи депутати-члени ТСК так і не змогли підготувати остаточний звіт про свою роботу, опублікувавши лише проміжний із неперевіреною інформацією.

Про політичний підтекст роботи футбольної ТСК раніше заявляли низка нардепів, а також легенди українського футболу — володарі “Золотого м’яча” Блохін, Бєланов та Шевченко. Пізніше до них приєдналися і ветерани ФК “Динамо”. Вони закликали парламент не допустити маніпуляцій на темі ТСК, які “мали на меті дискредитацію українського футболу”.