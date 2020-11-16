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У “Слузі народу” прокоментували провал роботи “футбольної” ТСК

У “Слузі народу” прокоментували провал роботи “футбольної” ТСК

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. З 15 листопада скандальна “футбольна” ТСК, створення якої пов'язували з Григорієм Суркісом та його війною проти УАФ, перестала існувати. Нардеп з фракції “Слуга народу” Георгій Мазурашу прокоментував ситуацію, нагадавши, що і сам брав участь у кількох засіданнях вказаної комісії, передає УНН.

“Особисто я був присутній лише на 1-2 засіданнях, і я почерпнув для себе навіть щось приємне, коли взнав що у Києві під час реалізації програми з будівництва майданчиків (міні поля для гри у футбол, будівництво яких мала розслідувати ТСК, - ред.) було біля 11% коштів повернуто у бюджет - після реалізації програми. Тобто, що реальні витрати були меншими, ніж планові, затверджені у проектно-кошторисних документах. Це позитив, який я вважаю, що варто поширювати і на інші регіони, бо у нас як правило все до копійки освоюється”, - сказав він.

Щодо можливих порушень, які “розслідувала” ТСК, Мазурашу додав, що він особисто зразу зрозумів, що їх там скоріше немає.

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“Я до речі відкликав свою ініціативу щодо створення такої комісії, бо мені закидали, що я людина Суркіса. То в принципі, уже в спілкуванні із фахівцями і знайомими, які займаються облаштуванням цих майданчиків із штучним покриттям у мене було розуміння, що навряд чи там щось можна буде виявити, якісь порушення – оскільки вони мені пояснювали, що по вартості майданчики можуть бути різними, в залежності від багатьох різних параметрів, самої трави, техособливостей, місця, де вони облаштовуються. От я думаю, що колеги (з ТСК) якраз це все в процесі роботи і досліджували…”, - зазначив нардеп.

Він також додав, що членам ТСК вочевидь не вдалося “виявити доказову базу тих порушень, про які вони пропускали”. Саме тому, ніхто повноваження комісії так і не продовжив.

Нагадаємо, представники футбольного співтовариства відкрито говорили, що футбольна ТСК - “це війна Суркіса проти УАФ та її керівництва”.

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