Скандальна “футбольна” ТСК перестала існувати: в Раді не захотіли підігравати політичним інтересам

15 листопада 2019 року, в парламенті була створена ТСК по “футбольному питанню”. Вона повинна була вивчати деталі будівництва міні-полів у Києві за період 2017-2018 року. Через півроку роботи депутати-члени ТСК так і не змогли підготувати остаточний звіт про свою роботу, опублікувавши лише проміжний. За словами голови ТСК, він “містив неперевірену і не підтверджену інформацію”.

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15 травня шестимісячний термін роботи ТСК офіційно скінчився. Однак, на необхідності його продовження ще на півроку почав наполягати депутат Григорій Мамка. Останнього ЗМІ пов’язували з Григорієм Суркісом і навіть називали “лобістом його інтересів”.

За минулий з того часу період, питання роботи футбольної ТСК на голосування в Раду планували винести мінімум чотири рази. Глава комісії повинен був відзвітувати перед колегами за виконану роботу, а також запропонувати їм підтримати постанову про продовження її повноважень.

Але, все чотири рази питання знімали з розгляду без офіційного пояснення причин. Неофіційно ж депутати говорили, що на підтримку цієї ТСК в залі просто немає голосів.

Причини відмови нардепів голосувати за комісію звучали різні. Більшість з них зводилося до того, що ТСК “носить замовний характер”, має ознаки “політизованою” і може служити інструментом дискредитації і тиску на УАФ з боку зацікавлених у його створенні політиків.

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Наприклад, Ірина Верещук припускала, що за допомогою футбольної ТСК “хтось з кимось хоче звести рахунки”. Депутат Іван Крулько називав її надуманою, а Лариса Білозір “безглуздою”.

Представники футбольного співтовариства, в свою чергу, відкрито говорили, що “це війна Суркіса проти УАФ і її керівництва”.

Про політичний підтекст роботи футбольної ТСК заявили навіть легенди українського футболу — володарі “Золотого м’яча” Блохін, Бєланов та Шевченко. Пізніше до них приєдналися і ветерани ФК “Динамо”. Вони закликали парламент не допустити маніпуляцій на темі ТСК, які “мають на меті дискредитацію українського футболу”.

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Григорій Суркіс в якийсь момент взявся особисто спростовувати інформацію стосовно своєї причетності до лобіювання роботи футбольної ТСК. Назвав її навіть “Павелко-гейтом”, поспішивши запевнити, що його особиста війна з Павелко — “це міф”.

Втім, ні тоді, ні зараз Суркіс так і не пояснив опубліковану в мережі його смс-переписку. У ній депутат не тільки вітав позитивне голосування за створення футбольної ТСК, а й давав команду комусь працювати далі. “Браво. Працюємо далі”, — писав Суркіс.

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Коли у вересні питання футбольної ТСК знову з’являвся в порядку роботи Ради, депутат Ярослав Юрчишин припустив, що таким чином Суркіс “намагається відвернути увагу від свого „приватівського“ скандалу, але йому навряд чи це вдасться”.

15 листопада, відповідно до закону про діяльність ТСК, був крайній день, коли депутати все ж могли повернутися до розгляду повноважень футбольної комісії. Цього так і не відбулося. Отже, ТСК остаточно припинила своє існування, так і залишившись безрезультативної.

Нагадаємо, раніше НАБУ, ГПУ і Нацполіція заявили про відсутність проваджень щодо президента УАФ Андрія Павелка. Ця інформація була озвучена на тлі чергових звинувачень на адресу УАФ, як раз на тлі роботи “футбольної” ТСК.