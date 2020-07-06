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В правоохранительном комитете возмущены попытками искусственно продлить работу скандальной футбольной ВСК

В правоохранительном комитете возмущены попытками искусственно продлить работу скандальной футбольной ВСК

Киев  •  УНН

 • 14636 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. На днях, 1 июля, состоялось заседание комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, в ходе которого член комитета, народный депутат от ОПЗЖ Григорий Мамка докладывал собравшимся постановление о так называемой футбольной ВСК. По сути докладе обсуждения не было. Более того, такая форма заслушивания итогов работы комиссии вообще не предусмотрена регламентом, рассказал УНН член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат Владимир Арешонков.

По словам политика, правоохранительный комитет формально взял информацию о докладе Мамки к сведению.

При этом, в ходе самого заседания народный депутат Александра Устинова предупреждала своих коллег о том, что обсуждение на комитете по данному вопросу является грубым нарушением регламента, уточнил Арешонков.

"Вопрос не обсудили и, повторюсь, сразу же поставили на голосование. Лично я был против", - сказал он.

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Арешонков добавил, что футбольная ВСК отработала положенные ей шесть месяцев (ее полномочия закончились 15 мая). После этого, единственное, что полагается Комиссии - это предоставить свои итоги в зале парламента, но не пытаться заглушать их на различных комитетах.

Комментируя инициативу депутата Мамки о продлении полномочий ВСК по футбольным полям, нардеп сказал, что не видет в этом никакого смысла.

"А вот как уже проголосуют депутаты - посмотрим", - добавил Арешонков.

Ранее УНН уже писал о том, что протягивание через правоохранительный комитет постановления о скандальной футбольную ВСК - юридически ничего не стоит. Такое заявление сделал Сергей Алексеев.

Напомним, что футбольную ВСК уже трижды не смогли рассмотреть в сессионном зале из-за нехватки голосов. Официально причины снятия с рассмотрения постановлений о продлении полномочий указанной комиссии никто еще не объяснил.

Нардепы и эксперты предполагают, что сама ВСК будет иметь заказной характер, в частности, через нее депутат Григорий Суркис, вероятно, пытается свести личные счеты с руководством Украинской Ассоциацией футбола.

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Похожие оценки выражают также и известные футбольные звезды Украины, хотя сам Суркис свою причастность к искусственному протягивания ВСК "по" парламенту опровергает.

Вместе с тем кроме правоохранительного комитета (член Мамка) постановления футбольной ВСК (в нарушение регламента) были представлены еще только на одном комитете ВР - спортивном, в состав которого входит, собственно, сам Суркис.

Отдельные СМИ, к слову, называют Мамку лоббистом интересов Суркиса в самой временной комиссии. Косвенно об этом могут свидетельствовать не только публичные выступления Мамки, но и тот факт, что он лично докладывал постановления ВСК на комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

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