В правоохранительном комитете возмущены попытками искусственно продлить работу скандальной футбольной ВСК

По словам политика, правоохранительный комитет формально взял информацию о докладе Мамки к сведению.

При этом, в ходе самого заседания народный депутат Александра Устинова предупреждала своих коллег о том, что обсуждение на комитете по данному вопросу является грубым нарушением регламента, уточнил Арешонков.

"Вопрос не обсудили и, повторюсь, сразу же поставили на голосование. Лично я был против", - сказал он.

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Арешонков добавил, что футбольная ВСК отработала положенные ей шесть месяцев (ее полномочия закончились 15 мая). После этого, единственное, что полагается Комиссии - это предоставить свои итоги в зале парламента, но не пытаться заглушать их на различных комитетах.

Комментируя инициативу депутата Мамки о продлении полномочий ВСК по футбольным полям, нардеп сказал, что не видет в этом никакого смысла.

"А вот как уже проголосуют депутаты - посмотрим", - добавил Арешонков.

Ранее УНН уже писал о том, что протягивание через правоохранительный комитет постановления о скандальной футбольную ВСК - юридически ничего не стоит. Такое заявление сделал Сергей Алексеев.

Напомним, что футбольную ВСК уже трижды не смогли рассмотреть в сессионном зале из-за нехватки голосов. Официально причины снятия с рассмотрения постановлений о продлении полномочий указанной комиссии никто еще не объяснил.

Нардепы и эксперты предполагают, что сама ВСК будет иметь заказной характер, в частности, через нее депутат Григорий Суркис, вероятно, пытается свести личные счеты с руководством Украинской Ассоциацией футбола.

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Похожие оценки выражают также и известные футбольные звезды Украины, хотя сам Суркис свою причастность к искусственному протягивания ВСК "по" парламенту опровергает.

Вместе с тем кроме правоохранительного комитета (член Мамка) постановления футбольной ВСК (в нарушение регламента) были представлены еще только на одном комитете ВР - спортивном, в состав которого входит, собственно, сам Суркис.

Отдельные СМИ, к слову, называют Мамку лоббистом интересов Суркиса в самой временной комиссии. Косвенно об этом могут свидетельствовать не только публичные выступления Мамки, но и тот факт, что он лично докладывал постановления ВСК на комитете по вопросам правоохранительной деятельности.