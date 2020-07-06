У правоохоронному комітеті обурені спробами штучно продовжити роботу скандальної футбольної ТСК

За словами політика, правоохоронний комітет формально взяв інформацію про доповідь Мамки до відома.

При цьому, в ході самого засідання народний депутат Олександра Устинова попереджала своїх колег про те, що обговорення на комітеті даного питання є грубим порушенням регламенту, уточнив Арешонков.

"Питання не обговорили і, повторюся, відразу ж поставили на голосування. Особисто я був проти", - сказав він.

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Арешонков додав, що футбольна ТСК відпрацювала належні їй шість місяців (її повноваження закінчилися 15 травня). Після цього, єдине, що належить Комісії - це надати свої підсумки в залі парламенту, але не намагатися заглушати їх на різних комітетах.

Коментуючи ініціативу депутата Мамки про продовження повноважень ТСК щодо футбольних полів, нардеп сказав, що не бачить в цьому ніякого сенсу.

"А ось як вже проголосують депутати - подивимося", - додав Арешонков.

Раніше УНН уже писав про те, що протягування через правоохоронний комітет постанови про скандальну футбольну ТСК - юридично нічого не варто. Таку заяву зробив Сергій Алексєєв.

Нагадаємо, що футбольну ТСК вже тричі не змогли розглянути в сесійній залі через брак голосів. Офіційно причини зняття з розгляду постанов про продовження повноважень зазначеної комісії ніхто досі не пояснив.

Нардепи і експерти припускають, що сама ТСК буде мати замовний характер, зокрема, через неї депутат Григорій Суркіс, ймовірно, намагається звести особисті рахунки з керівництвом Української Асоціації футболу.

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Схожі оцінки висловлюють також і відомі футбольні зірки України, хоча сам Суркіс свою причетність до штучного протягування ТСК "по" парламенту спростовує.

Разом з тим крім правоохоронного комітету (член Мамка) постанови футбольної ТСК (в порушення регламенту) були представлені ще тільки на одному комітеті ВР - спортивному, до складу якого входить, власне, сам Суркіс.

Окремі ЗМІ, до слова, називають Мамку лобістом інтересів Суркіса в самій тимчасової комісії. Побічно про це можуть свідчити не тільки публічні виступи Мамки, але і той факт, що він особисто доповідав постанови ТСК на комітеті з питань правоохоронної діяльності.