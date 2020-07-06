У правоохоронному комітеті обурені спробами штучно продовжити роботу скандальної футбольної ТСК

ukru
Ексклюзив
08:24 • 29921 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 77403 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 96376 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 163044 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 135395 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 145437 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147021 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129097 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183126 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126234 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 102218 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 140679 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 121349 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 107732 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 107954 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 29990 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 77483 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 96431 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 80212 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 129626 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 103678 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104341 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122142 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138747 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136835 перегляди
Актуальне
У правоохоронному комітеті обурені спробами штучно продовжити роботу скандальної футбольної ТСК

У правоохоронному комітеті обурені спробами штучно продовжити роботу скандальної футбольної ТСК

Київ • УНН

 • 14641 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Днями, 1 липня, відбулося засідання комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, в ході якого член комітету, народний депутат від ОПЗЖ Григорій Мамка доповідав присутнім постанову про так звану футбольну ТСК. По суті доповіді обговорення не було. Більше того, така форма заслуховування підсумків роботи комісії взагалі не передбачена регламентом, розповів УНН член комітету з питань правоохоронної діяльності, народний депутат Володимир Арешонков.

За словами політика, правоохоронний комітет формально взяв інформацію про доповідь Мамки до відома.

При цьому, в ході самого засідання народний депутат Олександра Устинова попереджала своїх колег про те, що обговорення на комітеті даного питання є грубим порушенням регламенту, уточнив Арешонков.

"Питання не обговорили і, повторюся, відразу ж поставили на голосування. Особисто я був проти", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маркевич прокоментував можливі мотиви Суркіса в "війні" проти українського футболу

Арешонков додав, що футбольна ТСК відпрацювала належні їй шість місяців (її повноваження закінчилися 15 травня). Після цього, єдине, що належить Комісії - це надати свої підсумки в залі парламенту, але не намагатися заглушати їх на різних комітетах.

Коментуючи ініціативу депутата Мамки про продовження повноважень ТСК щодо футбольних полів, нардеп сказав, що не бачить в цьому ніякого сенсу.

"А ось як вже проголосують депутати - подивимося", - додав Арешонков.

Раніше УНН уже писав про те, що протягування через правоохоронний комітет постанови про скандальну футбольну ТСК - юридично нічого не варто. Таку заяву зробив Сергій Алексєєв.

Нагадаємо, що футбольну ТСК вже тричі не змогли розглянути в сесійній залі через брак голосів. Офіційно причини зняття з розгляду постанов про продовження повноважень зазначеної комісії ніхто досі не пояснив.

Нардепи і експерти припускають, що сама ТСК буде мати замовний характер, зокрема, через неї депутат Григорій Суркіс, ймовірно, намагається звести особисті рахунки з керівництвом Української Асоціації футболу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шевченко, Блохін і Бєланов звернулися до Разумкова з закликом не допускати політизації футболу

Схожі оцінки висловлюють також і відомі футбольні зірки України, хоча сам Суркіс свою причетність до штучного протягування ТСК "по" парламенту спростовує.

Разом з тим крім правоохоронного комітету (член Мамка) постанови футбольної ТСК (в порушення регламенту) були представлені ще тільки на одному комітеті ВР - спортивному, до складу якого входить, власне, сам Суркіс.

Окремі ЗМІ, до слова, називають Мамку лобістом інтересів Суркіса в самій тимчасової комісії. Побічно про це можуть свідчити не тільки публічні виступи Мамки, але і той факт, що він особисто доповідав постанови ТСК на комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32