У правоохоронному комітеті обурені спробами штучно продовжити роботу скандальної футбольної ТСК
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Днями, 1 липня, відбулося засідання комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, в ході якого член комітету, народний депутат від ОПЗЖ Григорій Мамка доповідав присутнім постанову про так звану футбольну ТСК. По суті доповіді обговорення не було. Більше того, така форма заслуховування підсумків роботи комісії взагалі не передбачена регламентом, розповів УНН член комітету з питань правоохоронної діяльності, народний депутат Володимир Арешонков.
За словами політика, правоохоронний комітет формально взяв інформацію про доповідь Мамки до відома.
При цьому, в ході самого засідання народний депутат Олександра Устинова попереджала своїх колег про те, що обговорення на комітеті даного питання є грубим порушенням регламенту, уточнив Арешонков.
"Питання не обговорили і, повторюся, відразу ж поставили на голосування. Особисто я був проти", - сказав він.
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Арешонков додав, що футбольна ТСК відпрацювала належні їй шість місяців (її повноваження закінчилися 15 травня). Після цього, єдине, що належить Комісії - це надати свої підсумки в залі парламенту, але не намагатися заглушати їх на різних комітетах.
Коментуючи ініціативу депутата Мамки про продовження повноважень ТСК щодо футбольних полів, нардеп сказав, що не бачить в цьому ніякого сенсу.
"А ось як вже проголосують депутати - подивимося", - додав Арешонков.
Раніше УНН уже писав про те, що протягування через правоохоронний комітет постанови про скандальну футбольну ТСК - юридично нічого не варто. Таку заяву зробив Сергій Алексєєв.
Нагадаємо, що футбольну ТСК вже тричі не змогли розглянути в сесійній залі через брак голосів. Офіційно причини зняття з розгляду постанов про продовження повноважень зазначеної комісії ніхто досі не пояснив.
Нардепи і експерти припускають, що сама ТСК буде мати замовний характер, зокрема, через неї депутат Григорій Суркіс, ймовірно, намагається звести особисті рахунки з керівництвом Української Асоціації футболу.
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Схожі оцінки висловлюють також і відомі футбольні зірки України, хоча сам Суркіс свою причетність до штучного протягування ТСК "по" парламенту спростовує.
Разом з тим крім правоохоронного комітету (член Мамка) постанови футбольної ТСК (в порушення регламенту) були представлені ще тільки на одному комітеті ВР - спортивному, до складу якого входить, власне, сам Суркіс.
Окремі ЗМІ, до слова, називають Мамку лобістом інтересів Суркіса в самій тимчасової комісії. Побічно про це можуть свідчити не тільки публічні виступи Мамки, але і той факт, що він особисто доповідав постанови ТСК на комітеті з питань правоохоронної діяльності.