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Протягивания через правоохранительный комитет постановления о скандальной футбольную ВСК - юридически ничего не стоит

Протягивания через правоохранительный комитет постановления о скандальной футбольную ВСК - юридически ничего не стоит

Киев  •  УНН

 • 12206 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Вчера, нардеп от ОПЗЖ Григорий Мамка во время заседания правоохранительного комитета ВРУ докладывал собравшимся постановление о так называемой футбольной ВСК. Однако, подобное не предусмотрено ни регламентом, ни законом о деятельности временных комиссий. Об этом УНН рассказал член правоохранительного комитета Сергей Алексеев.

По его словам, любой комитет ВР не может подменять собой ВСК, как и не может принимать решений относительно полномочий таких комиссий.

“ВСК, как и комитет, являются вспомогательными органами ВР и имеют где-то равный статус, и не могут принимать решения друг за друга. Не может ни наш комитет, ни любой другой вместо ВСК принимать любое решение. Только ВСК принимать решения за продолжение своей работы, за отчет и после этого такие решения должны пройти голосование в сессионном зале.

Поэтому решение комитета по поводу футбольной ВСК юридически ничего не стоит”, — пояснил он.

Для чего это делается, политик не знает. И добавляет, что “есть закон о регламенте, который четко регулирует” такие моменты.

“Давайте тогда поручать комитета расследование? Решение юридически ничего не стоит”, — констатировал нардеп.

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Напомним, что футбольную ВСК уже трижды не смогли рассмотреть в сессионном зале из-за нехватки голосов. Официально причины снятия с рассмотрения постановлений о продлении полномочий указанной комиссии никто до сих пор не объяснил.

Однако, нардепы и эксперты предполагают, что сама ВСК будет иметь заказной характер, в частности, через нее депутат Григорий Суркис, вероятно, пытается свести личные счеты с руководством Украинской Ассоциации футбола.

Похожие оценки выражают также и известные футбольные звезды Украины, хотя сам Суркис свою причастность к искусственному протягивания ВСК “по” парламенту опровергает.

Вместе с тем, кроме правоохранительного комитета (член Мамка) постановления футбольной ВСК (в нарушение регламента) были представлены еще только на одном комитете ВР — спортивном, в состав которого входит, собственно, сам Суркис.

Отдельные СМИ, к слову, называют Мамку лоббистом интересов Суркиса в самой временной комиссии. Косвенно об этом свидетельствуют не только публичные выступления Мамки, но и тот факт, что он лично докладывал постановления ВСК на комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

Как писал УНН, ВСК по вопросам строительства футбольных площадок потеряла свои полномочия 15 мая, так и не представив в результате финального отчета о работе.

По словам политолога Смолия, “дискредитируя УАФ Суркис “лоббирует свой бизнес-интерес”.

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