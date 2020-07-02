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Протягування через правоохоронний комітет постанови про скандальну футбольну ТСК — юридично нічого не варте

Протягування через правоохоронний комітет постанови про скандальну футбольну ТСК — юридично нічого не варте

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Учора, нардеп від ОПЗЖ Григорій Мамка під час засідання правоохоронного комітету ВРУ доповідав присутнім постанову про так звану футбольну ТСК. Однак, подібне не передбачене ані регламентом, ані законом про діяльність тимчасових комісій. Про це УНН розповів член правоохоронного комітету Сергій Алєксєєв.

За його словами, будь-який комітет ВР не може підміняти собою ТСК, як і не може приймати рішень стосовно повноважень таких комісій.

“ТСК, як і комітет, є такими допоміжними органами ВР та мають десь рівний статус, і не можуть приймати рішення один за одного. Не може ні наш комітет, ні будь-який інший замість ТСК приймати будь-яке рішення. Лише ТСК може приймати рішення за продовження своєї роботи, за звіт і після цього такі рішення мають пройти голосування в сесійній залі.

А тому рішення комітету з приводу футбольної ТСК юридично нічого не варте”, — пояснив він.

Задля чого це робиться, політик не знає. І додає, що “є закон про регламент, який чітко регулює” такі моменти.

“Давайте тоді доручати комітету розслідування? Рішення юридично нічого не варте”, — констатував нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ опублікували смс-листування Суркіса про ТСК: “Браво. Працюємо далі”

Нагадаємо, що футбольну ТСК вже тричі не змогли розглянути у сесійній залі за браком голосів. Офіційно причини знаття з розгляду постанов про продовження повноваження вказаної комісії ніхто й досі не пояснив.

Однак, нардепи та експерти припускають, що сама ТСК може мати замовний характер, зокрема, через неї депутат Григорій Суркіс, ймовірно, намагається звести особисті рахунки із керівництвом Української Асоціації футболу.

Схожі оцінки висловлюють також і відомі футбольні зірки України, хоч сам Суркіс свою причетність до штучного протягування ТСК “по” парламенту спростовує.

Разом з тим, окрім правоохоронного комітету (член Мамка) постанови футбольної ТСК (у порушення регламенту) були презентовані ще тільки на одному комітеті ВР — спортивному, до складу якого входить, власне, сам Суркіс.

Окремі ЗМІ, до слова, називають Мамку лобістом інтересів Суркіса у самій тимчасовій комісії. Опосередковано це засвідчують не лише публічні виступи Мамки, але й той факт, що він особисто доповідав постанови ТСК на комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Як писав УНН, ТСК з питань будівництва футбольних майданчиків втратила свої повноваження 15 травня, так і не представивши у результаті фінального звіту про роботу.

За словами політолога Смолія, “дискредитуючи УАФ Суркіс “лобіює свій бізнес-інтерес”.

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