Скандальная “футбольная” ВСК прекратила свое существование: в Раде не захотели подыгрывать политическим интересам

15 ноября 2019 года, в парламенте была создана ВСК по “футбольному вопросу”. Она должна была изучать детали строительства мини-полей в Киеве за период 2017-2018 года. Через полгода работы депутаты-члены ВСК так и не смогли подготовить окончательный отчет о своей работе, опубликовав только промежуточный. По словам главы ВСК, он “содержал непроверенную и не подтвержденную информацию”.

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15 мая шестимесячный срок работы ВСК официально истек. Однако, на необходимости его продления еще на полгода начал настаивать депутат Григорий Мамка. Последнего СМИ связывали с Григорием Суркисом и даже называли “лоббистом его интересов”.

За прошедший с того времени период, вопрос работы футбольной ВСК на голосование в Раду планировали вынести минимум четыре раза. Глава комиссии должен был отчитаться перед коллегами за проделанную работу, а также предложить им поддержать постановление о продлении ее полномочий.

Но, все четыре раза вопрос снимали с рассмотрения без официального пояснения причин. Неофициально же депутаты говорили, что в поддержку этой ВСК в зале просто нет голосов.

Причины отказа нардепов голосовать за комиссию звучали разные. Большинство из них сводилось к тому, что ВСК “носит заказной характер”, имеет признаки “политизированной” и может служить инструментом дискредитации и давления на УАФ со стороны заинтересованных в ее создании политиков.

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Например, Ирина Верещук предполагала, что с помощью футбольной ВСК “кто-то с кем-то хочет свести счеты”. Депутат Иван Крулько называл ее надуманной, а Лариса Билозир “бессмысленной”.

Представители футбольного сообщества, в свою очередь, открыто говорили, что “это война Суркиса против УАФ и ее руководства”.

О политическом подтексте работы футбольной ВСК заявили даже легенды украинского футбола — обладатели “Золотого мяча” Блохин, Беланов и Шевченко. Позже к ним присоединились и ветераны ФК “Динамо”. Они призывали парламент не допустить манипуляций на теме ВСК, “имеющих целью дискредитацию украинского футбола”.

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Григорий Суркис в какой-то момент взялся лично опровергать информацию касательно своей причастности к лоббированию работы футбольной ВСК. Назвал ее даже “Павелко-гейтом”, поспешив уверить, что его личная война с Павелко — “это миф”.

Впрочем, ни тогда, ни сейчас Суркис так и не пояснил опубликованную в сети его смс-переписку. В ней депутат не только приветствовал позитивное голосование за создание футбольной ВСК, но и давал команду кому-то работать дальше. “Браво. Работаем дальше”, — писал Суркис.

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Когда в сентябре вопрос футбольной ВСК снова появлялся в повестке работы Рады, депутат Ярослав Юрчишин предположил, что таким образом Суркис “пытается отвлечь внимание от своего “приватовского” скандала, но ему навряд ли это удастся".

15 ноября, согласно закону о деятельности ВСК, был крайний день, когда депутаты все же могли вернуться к рассмотрению полномочий футбольной комиссии. Этого так и не произошло. Следовательно, ВСК окончательно прекратила свое существование, так и оставшись безрезультативной.

Напомним, ранее НАБУ, ГПУ и Нацполиция заявили об отсутствии производств в отношении президента УАФ Андрея Павелка. Эта информация была озвучена на фоне очередных обвинений в адрес УАФ , как раз на фоне работы “футбольной” ВСК.