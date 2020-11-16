Скандальная “футбольная” ВСК прекратила свое существование: в Раде не захотели подыгрывать политическим интересам

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 11455 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 39285 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 103588 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 80130 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 110370 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 88485 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 96617 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102474 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101337 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101225 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

4 марта, 07:00 • 49936 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 82074 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 66221 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 100932 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 39139 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 103588 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 110370 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 373459 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 324714 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 478330 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 39139 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 128473 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 205968 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 232894 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 211711 просмотра
Актуальное
Скандальная “футбольная” ВСК прекратила свое существование: в Раде не захотели подыгрывать политическим интересам

Скандальная “футбольная” ВСК прекратила свое существование: в Раде не захотели подыгрывать политическим интересам

Киев  •  УНН

 • 19599 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. 15 ноября скандальная "футбольная" ВСК, появление которой в парламенте связывали с желанием Григория Суркиса оказать давление на УАФ, окончательно прекратила свое существование. К вопросу продления ее полномочий после завершение первых полугода работы Рада так и не вернулась, передает УНН.

15 ноября 2019 года, в парламенте была создана ВСК по “футбольному вопросу”. Она должна была изучать детали строительства мини-полей в Киеве за период 2017-2018 года. Через полгода работы депутаты-члены ВСК так и не смогли подготовить окончательный отчет о своей работе, опубликовав только промежуточный. По словам главы ВСК, он “содержал непроверенную и не подтвержденную информацию”. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ опубликовали смс-переписки Суркиса о ВСК: “Браво. Работаем дальше” 

15 мая шестимесячный срок работы ВСК официально истек. Однако, на необходимости его продления еще на полгода начал настаивать депутат Григорий Мамка. Последнего СМИ связывали с Григорием Суркисом и даже называли “лоббистом его интересов”. 

За прошедший с того времени период, вопрос работы футбольной ВСК на голосование в Раду планировали вынести минимум четыре раза. Глава комиссии должен был отчитаться перед коллегами за проделанную работу, а также предложить им поддержать постановление о продлении ее полномочий.

Но, все четыре раза вопрос снимали с рассмотрения без официального пояснения причин. Неофициально же депутаты говорили, что в поддержку этой ВСК в зале просто нет голосов.

Причины отказа нардепов голосовать за комиссию звучали разные. Большинство из них сводилось к тому, что ВСК “носит заказной характер”, имеет признаки “политизированной” и может служить инструментом дискредитации и давления на УАФ со стороны заинтересованных в ее создании политиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правоохранительном комитете возмущены попытками искусственно продлить работу скандальной футбольной ВСК 

Например, Ирина Верещук предполагала, что с помощью футбольной ВСК “кто-то с кем-то хочет свести счеты”. Депутат Иван Крулько называл ее надуманной, а Лариса Билозир “бессмысленной”. 

Представители футбольного сообщества, в свою очередь, открыто говорили, что “это война Суркиса против УАФ и ее руководства”. 

О политическом подтексте работы футбольной ВСК заявили даже легенды украинского футбола — обладатели “Золотого мяча” Блохин, Беланов и Шевченко. Позже к ним присоединились и ветераны ФК “Динамо”. Они призывали парламент не допустить манипуляций на теме ВСК, “имеющих целью дискредитацию украинского футбола”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В парламенте рассказали про очевидность заказного характера “футбольной” ВСК 

Григорий Суркис в какой-то момент взялся лично опровергать информацию касательно своей причастности к лоббированию работы футбольной ВСК. Назвал ее даже “Павелко-гейтом”, поспешив уверить, что его личная война с Павелко — “это миф”.

Впрочем, ни тогда, ни сейчас Суркис так и не пояснил опубликованную в сети его смс-переписку. В ней депутат не только приветствовал позитивное голосование за создание футбольной ВСК, но и давал команду кому-то работать дальше. “Браво. Работаем дальше”, — писал Суркис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маркевич прокомментировал возможные мотивы Суркиса в “войне” против украинского футбола 

Когда в сентябре вопрос футбольной ВСК снова появлялся в повестке работы Рады, депутат Ярослав Юрчишин предположил, что таким образом Суркис “пытается отвлечь внимание от своего “приватовского” скандала, но ему навряд ли это удастся". 

15 ноября, согласно закону о деятельности ВСК, был крайний день, когда депутаты все же могли вернуться к рассмотрению полномочий футбольной комиссии. Этого так и не произошло. Следовательно, ВСК окончательно прекратила свое существование, так и оставшись безрезультативной.

Напомним, ранее НАБУ, ГПУ и Нацполиция заявили об отсутствии производств в отношении президента УАФ Андрея Павелка. Эта информация была озвучена на фоне очередных обвинений в адрес УАФ , как раз на фоне работы “футбольной” ВСК.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы