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В "Слуге народа" прокомментировали провал работы "футбольной" ВСК

В "Слуге народа" прокомментировали провал работы "футбольной" ВСК

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. С 15 ноября скандальная "футбольная" ВСК, создание которой связывали с Григорием Суркисом и его войной против УАФ, перестала существовать. Нардеп из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу прокомментировал ситуацию, напомнив, что и сам участвовал в нескольких заседаниях указанной комиссии, передает УНН.

"Лично я присутствовал только на 1-2 заседаниях, и я почерпнул для себя даже что-то приятное, когда узнал что в Киеве во время реализации программы по строительству площадок (мини поля для игры в футбол, строительство которых должна была расследовать ВСК - ред.) было около 11% средств возвращено в бюджет - после реализации программы. То есть, что реальные расходы были меньше, чем плановые, утвержденные в проектно-сметных документах. Это позитив, который я считаю, что стоит распространять и на другие регионы, поскольку у нас обычно все до копейки осваивается", - сказал он.

О возможных нарушениях, которые "расследовала" ВСК, Мазурашу добавил, что он лично сразу понял, что их там скорее нет.

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"Я кстати отозвал свою инициативу по созданию такой комиссии, потому что меня упрекали, что я человек Суркиса. Так в принципе, уже в общении со специалистами и знакомыми, которые занимаются обустройствам этих площадок с искусственным покрытием, у меня было понимание, что вряд ли там что-то можно будет обнаружить, какие-то нарушения - так они мне объясняли, что по стоимости площадки могут быть различными, в зависимости от многих различных параметров, самой травы, техособенностей, места, где они обустраиваются. Вот я думаю, что коллеги (из ВСК) как раз это все в процессе работы и исследовали...", - отметил нардеп.

Он также добавил, что членам ВСК явно не удалось "выявить доказательную базу тех нарушений, о которых они предпологали". Именно поэтому, никто полномочия комиссии так и не продолжил.

Напомним, представители футбольного сообщества открыто говорили, что футбольная ВСК - "это война Суркиса против УАФ и ее руководства".

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