У ВООЗ розказали, як зупинити коронавірус: тестуйте кожен підозрілий випадок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус закликав уряди країни світу збільшити кількість тестів, аби стримати поширення коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
“Минулого тижня ми бачили стрімке зростання кількості випадків COVID-2019. Про більшість випадків і смертей на даний момент повідомляють у решті світу, а не в Китаї”, — сказав Гебреєсус у понеділок, 16 березня, на пресконференції в Женеві, цитує агентство новин Reuters.
Він схвально відгукнувся про посилення обмежувальних заходів, як-от закриття шкіл і скасування спортивних заходів, однак наголосив, що у ВООЗ не вважають достатніми нинішні масштаби тестування на наявність захворювання і масштаби “ізоляції”. “Найефективніший спосіб запобігати захворюванню і рятувати життя — розірвати ланцюги передання COVID-2019. Для цього вам треба проходити тести й ізолюватися”, — наголосив очільник ВООЗ. За його словами, слідування цій стратегії допомогло показати позитивні результати в Китаї, Південній Кореї та Сінгапурі.
“У нас є простий меседж до всіх країн — тестування і ще раз тестування”, — заявив Гебреєсус. “Всі країни повинні мати змогу перевірити всі підозрілі випадки захворювання, вони не можуть боротися з цією пандемією із зав’язаними очима”, — додав він. За словами Гебреєсуса, без проведення тестів інфіковані не можуть бути ізольованими, і тоді неможливо розірвати ланцюжок зараження.
“Це — визначальна глобальна криза в охороні здоров’я в наш час. Наступні дні, тижні й місяці стануть випробуванням нашої рішучості, випробуванням нашої довіри науці й випробуванням солідарності”, — додав Гебреєсус.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.
Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.
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Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.