В ВОЗ рассказали, как остановить коронавирус: тестируйте каждый подозрительный случай
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус призвал правительства стран мира увеличить количество тестов, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“На прошлой неделе мы видели стремительный рост количества случаев COVID-2019. О большинстве случаев и смертей на данный момент сообщают в остальном мире, а не в Китае”, — сказал Гебреесус в понедельник, 16 марта, на пресс-конференции в Женеве, цитирует агентство новостей Reuters.
Он одобрительно отозвался об усилении ограничительных мер, например закрытия школ и отмены спортивных мероприятий, однако отметил, что в ВОЗ не считают достаточными нынешние масштабы тестирования на наличие заболевания и масштабы “изоляции”. “Самый эффективный способ предотвращать заболевания и спасать жизни — разорвать цепи передачи COVID-2019. Для этого вам надо проходить тесты и изолироваться”, — подчеркнул глава ВОЗ. По его словам, следование этой стратегии помогло показать положительные результаты в Китае, Южной Корее и Сингапуре.
“У нас есть простой месседж ко всем странам — тестирование и еще раз тестирование”, — заявил Гебреесус. “Все страны должны иметь возможность проверить все подозрительные случаи заболевания, они не могут бороться с этой пандемией с завязанными глазами”, — добавил он. По словам Гебреесуса, без проведения тестов инфицированные не могут быть изолированными, и тогда невозможно разорвать цепочку заражения.
“Это — определяющая глобальный кризис в здравоохранении в наше время. Последующие дни, недели и месяцы станут испытанием нашей решимости, испытанием нашего доверия науке и испытанием солидарности”, — добавил Гебреесус.
Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.
Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.