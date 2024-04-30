"У вкрай важкому стані": в Одеській ОВА розповіли про стан дівчинки, яка постраждала внаслідок вчорашньої атаки рф
Київ • УНН
Чотирирічна дівчинка у вкрай важкому стані після російського ракетного удару по Одесі.
Заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов розповів про стан потерпілих внаслідок вчорашньої атаки рф, передає УНН.
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За його словами, поранень зазнали 32 людини, 23 з яких досі в лікарні.
І додав, що у вкрай тяжкому стані перебуває чотирьохрічна дівчинка. Вночі вона перенесла операцію на серці.
"У неї вкрай тяжкий стан. Наразі лікарі борються за її життя", - повідомив він.
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Загалом, п'ятеро людей перебувають у важкому стані в результаті російської атаки на Одесу ракетою "Іскандер" з касетними боєприпасами.
Генпрокурор показав момент удару по Одесі ракетою із касетним боєзарядом30.04.24, 13:25 • 39730 переглядiв