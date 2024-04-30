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"У вкрай важкому стані": в Одеській ОВА розповіли про стан дівчинки, яка постраждала внаслідок вчорашньої атаки рф

Київ • УНН

 • 19522 перегляди

Чотирирічна дівчинка у вкрай важкому стані після російського ракетного удару по Одесі.

Заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов розповів про стан потерпілих внаслідок вчорашньої атаки рф, передає УНН.

Деталі

За його словами, поранень зазнали 32 людини, 23 з яких досі в лікарні.

І додав, що у вкрай тяжкому стані перебуває чотирьохрічна дівчинка. Вночі вона перенесла операцію на серці.

"У неї вкрай тяжкий стан. Наразі лікарі борються за її життя", - повідомив він.

Доповнення 

Загалом, п'ятеро людей перебувають у важкому стані в результаті російської атаки на Одесу ракетою "Іскандер" з касетними боєприпасами. 

Генпрокурор показав момент удару по Одесі ракетою із касетним боєзарядом30.04.24, 13:25 • 39730 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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