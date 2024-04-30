Атака рф на Одесу: п’ятеро поранених у важкому стані
Київ • УНН
П'ятеро людей перебувають у вкрай важкому стані в результаті російської атаки на Одесу ракетою "Іскандер" з касетними боєприпасами, яка, на думку слідчих, була навмисно призначена для того, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення.
П’ятеро поранених внаслідок вчорашньої атаки рф на Одесу перебувають у вкрай важкому стані. Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін. За його словами, слідство має підстави вважати, що рішення про удар по Одесі саме ракетою Іскандер із касетним боєзарядом було ухвалено росіянами свідомо, аби постраждали якнайбільше цивільних, передає УНН.
росія цинічно нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права. Вчора ввечері ворог підступно атакував Одесу. П’ятеро людей загинуло, понад 30 було травмовано. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані
Генпрокурор нагадав, що росіяни вдарили балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом. Як сказав Костін, це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення.
Костін повідомив, що в радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети.
"Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами зс рф свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців. Розслідування триває", - додав Генпрокурор.
Нагадаємо
17 осіб, у тому числі дитина, залишаються госпіталізованими в Одесі з пораненнями різного ступеня тяжкості.