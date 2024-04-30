Атака рф на Одессу: пятеро раненых в тяжелом состоянии
Киев • УНН
Пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии в результате российской атаки на Одессу ракетой «Искандер» с кассетными боеприпасами, которая, по мнению следователей, была намеренно предназначена для того, чтобы вызвать максимальное количество жертв среди гражданского населения.
Пятеро раненых в результате вчерашней атаки рф на Одессу находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин. По его словам, следствие имеет основания полагать, что решение об ударе по Одессе именно ракетой Искандер с кассетным боезарядом было принято россиянами сознательно, чтобы пострадали как можно больше гражданских, передает УНН.
россия цинично пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права. Вчера вечером враг коварно атаковал Одессу. Пять человек погибли, более 30 были травмированы. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии
Генпрокурор напомнил, что россияне ударили баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом. Как сказал Костин, это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.
Костин сообщил, что в радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты.
"Следствие имеет основания полагать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев. Расследование продолжается", - добавил Генпрокурор.
Напомним
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Атака рф на Одессу: пятеро раненых в тяжелом состоянии
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