"В крайне тяжелом состоянии": в Одесской ОГА рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в результате вчерашней атаки рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  28196 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  38975 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

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Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  104312 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  138465 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  147456 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  203694 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168457 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187134 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161210 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143028 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

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"В крайне тяжелом состоянии": в Одесской ОГА рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в результате вчерашней атаки рф

Четырехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии после российского ракетного удара по Одессе.

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Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение.

политика •   •  28196 просмотра
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Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Правительство обязало Приватбанк уплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов

Кабинет Министров Украины одобрил направление 80% чистой прибыли ПриватБанка за 2023 год на выплату дивидендов в государственный бюджет, что является рекордной суммой.

Экономика •   •  5746 просмотра
Правительство обязало Приватбанк уплатить в бюджет рекордную сумму дивидендов

Пытали гражданских на Киевщине: сообщено о подозрении четырем российским военным из бурятии

Четырем российским военнослужащим из бурятии сообщено о подозрении за пытки гражданских в Киевской области во время временной оккупации Бучанского района.

Война •   •  6913 просмотра
Пытали гражданских на Киевщине: сообщено о подозрении четырем российским военным из бурятии

Госдолг Украины приблизился к 6 трлн грн

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало апреля достиг $151 млрд, увеличившись на 5,1% в долларовом эквиваленте и на 7,9% в гривневом эквиваленте по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономика •   •  6917 просмотра
Госдолг Украины приблизился к 6 трлн грн

Ремонт "синей ветки" столичного метро: начат демонтаж тоннеля "Демеевская" - "Лыбедская"

На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве начался демонтаж железобетонных тюбингов.

Общество •   •  9120 просмотра
Ремонт "синей ветки" столичного метро: начат демонтаж тоннеля "Демеевская" - "Лыбедская"

Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла

Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла, которого ранее обвинили в нарушении равноправия и оправдании вооруженной агрессии россии против Украины.

Криминал и ЧП •   •  8968 просмотра
Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Арка Свободы украинского народа (бывшая Арка Дружбы народов) в Киеве является собственностью территориальной общины Киева, а уполномоченным органом является Департамент культуры Киевского городского совета, который может принять решение о ее потенциальном демонтаже, поскольку она уже не имеет статуса памятника архитектуры.

политика •   •  38975 просмотра
Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

ГПСУ: Сумщина - это то направление, где враг активно проводит свою диверсионную деятельность

По словам представителя Государственной пограничной службы, Сумская область остается регионом, где враг проявляет наибольшую диверсионную активность. Там с определенной периодичностью осуществляются попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника.

Война •   •  11141 просмотра
ГПСУ: Сумщина - это то направление, где враг активно проводит свою диверсионную деятельность

Разоблаченному на взятке главе райсуда в Днепропетровской области Бурхану сообщили о подозрении - НАБУ

Председателю одного из районных судов Днепропетровской области и его сообщнику сообщили о подозрении в получении взятки в 2 500 долларов США за снятие ареста с имущества, изъятого в уголовном производстве.

Криминал и ЧП •   •  9947 просмотра
Разоблаченному на взятке главе райсуда в Днепропетровской области Бурхану сообщили о подозрении - НАБУ