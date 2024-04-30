"В крайне тяжелом состоянии": в Одесской ОГА рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в результате вчерашней атаки рф

Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов рассказал о состоянии пострадавших в результате вчерашней атаки рф, передает УНН.

Детали

По его словам, ранения получили 32 человека, 23 из которых до сих пор в больнице.

И добавил, что в крайне тяжелом состоянии находится четырехлетняя девочка. Ночью она перенесла операцию на сердце.

"У нее крайне тяжелое состояние. Сейчас врачи борются за ее жизнь", - сообщил он.

Дополнение

В общем, пять человек находятся в тяжелом состоянии в результате российской атаки на Одессу ракетой "Искандер" с кассетными боеприпасами.

Генпрокурор показал момент удара по Одессе ракетой с кассетным боезарядом