У Вірменії тривають протести щодо відставки прем’єр-міністра Пашиняна

Деталі

Спершу демонстранти з вигуками на кшталт “Нікол — зрадник” чи “Ніколе, йди геть” протестували біля будівлі Міністерства закордонних справ, де той проводив одну з зустрічей, потім перейшли під резиденцію президента, коли Пашинян прибув туди на переговори з Сарґсяном. Голова держави і голова уряду, говорячи про можливі шляхи виходу з внутрішньополітичної кризи, обговорили й як можливе вирішення проблеми проведення позачергових парламентських виборів.

На зустріч із президентом були запрошені й парламентські фракції в парламенті, і позапарламентські опозиційні сили; це запрошення прийняли фракції владної партії Пашиняна “Мій крок” і опозиційної “Освічена Вірменія”.

Третя парламентська фракція, опозиційна “Квітуча Вірменія”, а також запрошений опозиційний “Рух за порятунок вітчизни”, що об’єднує понад десяток позапарламентських партій і груп, відмовилися.

Вони заявили, що візьмуть участь у такій зустрічі, тільки якщо вона буде відбуватися за їхнім порядком денним — у разі, якщо темою обговорення буде тільки відставка Пашиняна, призначення тимчасового уряду, розпуск парламенту й позачергові вибори.

Головою тимчасового уряду вони хочуть бачити колишнього прем’єра Вазґена Манукяна, який очолював перший уряд Вірменії після відновлення незалежності в 1990–1991 роках.

Контекст

Новий виток політичної кризи розгортається в Вірменії після заяви Пашиняна про застосування російських ракетних комплексів “Іскандер” в ході конфлікту з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Прем’єр-міністр заявив, що восени минулого року ракети комплексів “Іскандер”, були у республіки, “не вибухнули або вибухнули лише на 10%”. У свою чергу заступник глави Генштабу Тіран Хачатрян не погодився з Пашиняном, назвавши його заяву несерйозною, після чого був звільнений за пропозицією глави уряду. У Міноборони Росії використання Вірменією “Іскандерів” у ході конфлікту в Нагірному Карабасі спростували.

Звільнення Хачатряна викликало хвилю обурення серед військових, в Генштабі зажадали відставки уряду і Пашиняна. Після того як Генштаб випустив відповідну заяву, Пашинян звільнив і безпосереднього його керівника Оніка Гаспаряна, назвавши вимогу військових про свою відставку спробою військового перевороту.

Напередодні президент Вірменії Армен Саркісян відмовився підписувати указ про відставку начальника Генерального штабу Збройних сил країни, генерал-полковника Оніка Гаспаряна. 1 березня президент республіки отримав повторну пропозицію прем’єр-міністра Нікола Пашиняна про звільнення начальника Генерального штабу.