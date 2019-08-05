У Туреччині виявили останки людей бронзової доби
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Під час розкопок у турецькій провінції Ескішехір, що в центральній частині країни, було виявлено скелети, вік яких сягає 5 тисяч років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Sabah.
"У селищі Кюллюоба були знайдені два скелети – один, імовірно, 13-річної дівчини, другий - чоловіка років 30-ти", - йдеться у повідомленні.
Дослідники вважають, що двоє, можливо, родичів, загинули разом, тому їх обох поховали в одному саркофазі приблизно в 3 тисячолітті до н.е.
За словами керівника розкопок Мурата Тюрктекі, вчені мають намір провести ретельне вивчення знахідки.
Розкопки в селищі ранньої бронзової доби, розташовані в історичному районі Сейтгазі провінції Ескішехір, проводяться з 1996 року.
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