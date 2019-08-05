В Турции обнаружили останки людей бронзового века
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Во время раскопок в турецкой провинции Эскишехир, что в центральной части страны, были обнаружены скелеты, возраст которых достигает 5000 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
"В поселке Кюллюоба были найдены два скелета - один, вероятно, 13-летней девочки, второй - мужчины лет 30-ти", - говорится в сообщении.
Исследователи считают, что двое, возможно, родственников, погибли вместе, поэтому их обоих похоронили в одном саркофаге примерно в 3 тысячелетии до н.э.
По словам руководителя раскопок Мурата Тюрктеки, ученые намерены провести тщательное изучение находки.
Раскопки в поселке ранней бронзового века, расположеном в историческом районе Сейтгази провинции Эскишехир, проводятся с 1996 года.
Напомним, во Львовской области археологи обнаружили косторезную мастерскую IX-X века.