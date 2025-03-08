У центрі Києва три автомобілі провалилися під землю
Київ • УНН
На Печерську три автомобілі провалилися в яму на місці старого підвального приміщення. Рятувальники КАРС протягом 5 годин діставали авто за допомогою спеціального обладнання.
На столичному Печерську три авто провалились під землю. Рятувальникм знадобилось п'ять годин, щоб дістати їх, передає УНН із посиланням на КМДА.
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Рятувальники КАРС дістали три автомобілі з провалля, що виникло на місці старого підвального приміщення в центрі столиці.
Подія сталася в Печерському районі, у важкодоступному для габаритної техніки місці.
Було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки КАРС.
Також застосовували ручні тягові лебідки, гідравлічні подушки, дерев’яні дошки, товсті троси, щоб якнайменше пошкодити автівки.
Роботи тривали понад 5 годин.
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