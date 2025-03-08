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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У центрі Києва три автомобілі провалилися під землю

Київ • УНН

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На Печерську три автомобілі провалилися в яму на місці старого підвального приміщення. Рятувальники КАРС протягом 5 годин діставали авто за допомогою спеціального обладнання.

У центрі Києва три автомобілі провалилися під землю

На столичному Печерську три авто провалились під землю. Рятувальникм знадобилось п'ять годин, щоб дістати їх, передає УНН із посиланням на КМДА.

Деталі

Рятувальники КАРС дістали три автомобілі з провалля, що виникло на місці старого підвального приміщення в центрі столиці.

Подія сталася в Печерському районі, у важкодоступному для габаритної техніки місці.

Було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки КАРС.

Також застосовували ручні тягові лебідки, гідравлічні подушки, дерев’яні дошки, товсті троси, щоб якнайменше пошкодити автівки.

Роботи тривали понад 5 годин.

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