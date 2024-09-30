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У Тернополі відкрився вже 40-й в Україні центр рекрутингу української армії - Міноборони

У Тернополі відкрився вже 40-й в Україні центр рекрутингу української армії - Міноборони

Київ • УНН

 • 16050 перегляди

У Тернополі відкрився новий центр рекрутингу української армії, 40-й в країні. Центр пропонує інформацію про службу та допомогу у виборі посади в Силах оборони, без роздачі повісток.

У Тернополі по вулиці Князя Василя Костянтина Острозького, 6 відкрився вже 40-й в Україні центр рекрутингу української армії. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

У Тернополі відбулося відкриття центру рекрутингу української армії. Відтепер в Україні таких центрів вже 40. Охочі рекрутуватися можуть звернутися за адресою вулиця Князя Василя Костянтина Острозького, 6

- йдеться в повідомленні.

В Міноборони зазначили, що у центрі рекрутингу української армії та на території ЦНАПу, в якому він знаходиться, заборонено роздавати повістки, а цивільні рекрутери допоможуть знайти посаду в Силах оборони згідно з побажаннями, освітою та цивільним досвідом.

Наша мета проста: надати кожному та кожній повну інформацію про службу в армії. Тут можна дізнатися про вакансії та як пройти шлях до обраної військової частини на конкретну посаду. Закликаю всіх мешканців міста та області: завітайте або зателефонуйте, поцікавтеся можливостями. Ми тут, щоб допомогти вам зрозуміти армію та знайти своє місце в ній, якщо ви цього забажаєте

- заявив уповноважений представник з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Через центри рекрутингу української армії можна долучитися не лише до Збройних сил України, а до будь-якого підрозділу Сил оборони. На сьогодні доступно більше ніж 10 тисяч вакансій. Найбільш популярними є посади водіїв, медиків, ремонтників та операторів БПЛА.

Нагадаємо

Уповноважений Міноборони Олексій Бежевець заявив, що у середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців.

Павло Башинський

Павло Башинський

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