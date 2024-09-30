У Тернополі відкрився вже 40-й в Україні центр рекрутингу української армії - Міноборони
Київ • УНН
У Тернополі відкрився новий центр рекрутингу української армії, 40-й в країні. Центр пропонує інформацію про службу та допомогу у виборі посади в Силах оборони, без роздачі повісток.
У Тернополі по вулиці Князя Василя Костянтина Острозького, 6 відкрився вже 40-й в Україні центр рекрутингу української армії. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
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У Тернополі відбулося відкриття центру рекрутингу української армії. Відтепер в Україні таких центрів вже 40. Охочі рекрутуватися можуть звернутися за адресою вулиця Князя Василя Костянтина Острозького, 6
В Міноборони зазначили, що у центрі рекрутингу української армії та на території ЦНАПу, в якому він знаходиться, заборонено роздавати повістки, а цивільні рекрутери допоможуть знайти посаду в Силах оборони згідно з побажаннями, освітою та цивільним досвідом.
Наша мета проста: надати кожному та кожній повну інформацію про службу в армії. Тут можна дізнатися про вакансії та як пройти шлях до обраної військової частини на конкретну посаду. Закликаю всіх мешканців міста та області: завітайте або зателефонуйте, поцікавтеся можливостями. Ми тут, щоб допомогти вам зрозуміти армію та знайти своє місце в ній, якщо ви цього забажаєте
Через центри рекрутингу української армії можна долучитися не лише до Збройних сил України, а до будь-якого підрозділу Сил оборони. На сьогодні доступно більше ніж 10 тисяч вакансій. Найбільш популярними є посади водіїв, медиків, ремонтників та операторів БПЛА.
Нагадаємо
Уповноважений Міноборони Олексій Бежевець заявив, що у середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців.