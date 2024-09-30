В Тернополе открылся уже 40-й в Украине центр рекрутинга украинской армии - Минобороны

В Тернополе по улице Князя Василия Константина Острожского, 6 открылся уже 40-й в Украине центр рекрутинга украинской армии. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

В Тернополе состоялось открытие центра рекрутинга украинской армии. Отныне в Украине таких центров уже 40. Желающие рекрутироваться могут обратиться по адресу улица Князя Василия Константина Острожского, 6 - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в центре рекрутинга украинской армии и на территории ЦНАПа, в котором он находится, запрещено раздавать повестки, а гражданские рекрутеры помогут найти должность в Силах обороны согласно пожеланиям, образованию и гражданским опытом.

Наша цель проста: предоставить каждому и каждой полную информацию о службе в армии. Здесь можно узнать о вакансиях и как пройти путь к выбранной воинской части на конкретную должность. Призываю всех жителей города и области: посетите или позвоните, поинтересуйтесь возможностями. Мы здесь, чтобы помочь вам понять армию и найти свое место в ней, если вы этого захотите - заявил уполномоченный представитель по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Через центры рекрутинга украинской армии можно присоединиться не только к Вооруженным силам Украины, а к любому подразделению Сил обороны. На сегодня доступно более 10 тысяч вакансий. Наиболее популярными являются должности водителей, медиков, ремонтников и операторов БПЛА.

Напомним,

Уполномоченный Минобороны Алексей Бежевец заявил, что в среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысяч добровольцев.