У Сумах пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
У місті Суми було чутно звук вибуху. Міська та обласна влада поки не коментують інформацію, а Повітряні сили раніше попереджали про можливий пуск КАБ у напрямку Сумщини.
У Сумах було чутно звук вибуху, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Міська та обласна влада наразі не коментували інформацію про вибухи в Сумах.
Раніше у Повітряних силах попередили про пуск КАБ в напрямку Сумщини.
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