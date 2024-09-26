У Сумах пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
У Сумах зафіксовано звук вибуху. Повітряні сили попередили про активність розвідувального БпЛА в районі Харкова і Сум. Влада не коментує ситуацію.
У Сумах було чутно звук вибуху, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Раніше у Повітряних силах попередили, що спостерігається активність розвідувального БпЛА в районі Харкова і Сум.
Міська та обласна влада інформацію про вибух не коментували.
Через атаку рф на вокзал на Сумщині пасажири не постраждали, поїзди у регіоні курсують за розкладом - Укрзалізниця26.09.24, 16:14 • 15286 переглядiв