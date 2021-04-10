У столиці за добу виявили 1,6 тис. випадків COVID-19, померла 51 людина

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Київ • УНН

 • 14176 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. За минулу добу в столиці виявили 1605 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 51 людина померла від захворювання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

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«1605 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 175 872): 922 жінки віком від 18 до 95 років, 607 чоловіків віком від 18 до 93 років, 45 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 31 хлопчик від 8 місяців до 17 років. 51 летальний випадок від вірусу (загалом 3848)”, - повідомив міський голова.

Деталі

Зі слів Кличка, за добу 158 осіб було госпіталізовано з діагнозом коронавірус, ще 497 - з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

У той же час, за добу 695 киян подолали коронавірус. Всього в столиці хворобу здолали 110 832 особи.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в районах: Дарницькому (304), Деснянському (250) та Дніпровському (233).

Довідково

Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня на тлі темпів поширення хвороби. Проїзд у громадському транспорті — лише за спецперепустками.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, рішення щодо того, чи продовжуватимуть жорсткі карантинні обмеження після 16 квітня, столична влада буде ухвалювати за тиждень — беручи до уваги статистику щодо рівня госпіталізацій хворих на COVID-19.

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,841 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 9 квітня, - 17,4 тисячі, зменшення у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора - 4,7 тисячі. Летальних випадків за добу - 398.

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