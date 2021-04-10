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В столице за сутки обнаружили 1,6 тыс. случаев COVID-19, умер 51 человек

В столице за сутки обнаружили 1,6 тыс. случаев COVID-19, умер 51 человек

Киев  •  УНН

 • 14150 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. За прошедшие сутки в столице обнаружили 1605 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни, 51 человек умер от заболевания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

“1605 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 175872): 922 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 607 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 45 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 8 месяцев до 17 лет. 51 летальный случай от вируса (всего 3848)”, — сообщил городской голова.

Детали

По словам Кличко, за сутки 158 человек были госпитализированы с диагнозом коронавирус, еще 497 — с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время, за сутки 695 киевлян преодолели коронавирус. Всего в столице болезнь преодолели 110 832 человека.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в районах: Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233).

Справка

Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля на фоне темпов распространения болезни. Проезд в общественном транспорте — только по спецпропускам.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, решение о том, будут ли продолжать жесткие карантинные ограничения после 16 апреля, столичная власть будет принимать за неделю — принимая во внимание статистику по уровню госпитализаций больных с COVID-19.

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1841000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 9 апреля — 17,4 тысячи, уменьшение по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций в сутки, но меньше, чем вчера — 4,7 тысячи. Летальных случаев за сутки — 398.

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