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У США виявили сліди найдавнішого лісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У місті Каїр (штат Нью-Йорк, США) під час обстеження кар'єру вчені виявили скам'янілі сліди, яким близько 386 мільйонів років. Про це повідомляє УНН з посиланням на New Scientist.

Скам'янілості випадково помітили ще у 2008 році. Наразі науковці дослідили скам'янілості та заявили, що вони показують 3 типи дерев. Один із них Archaeopteris, для якого характерне довге коріння до 11 метрів. Ці дерева схожі на сучасні хвойні. Також вони одними із перших поглинали вуглекислий газ зеленим пласким листям.

Ця особливість дерев змінила клімат нашої планети, додавши більше кисню в атмосферу і надавши місце існування для примітивних комах.

Міжнародна група дослідників нанесла на карту понад 3000 м² цього скам’янілого лісу. Ліс не був таким густим, як сучасні. Другий вид знайдених дерев — кладоксілопсід, був безлистим висотою до 10 метрів із коротким гіллям, а третій вид — археоптерисам, нагадував сосну з листям як у папороті замість голок.

Нагадаємо, на півночі Франції знайшли статуетку Венери віком 23 тис. років.

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