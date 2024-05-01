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У США поліція затримала десятки демонстрантів в Колумбійському університеті, які виступають проти військових дій в Газі

У США поліція затримала десятки демонстрантів в Колумбійському університеті, які виступають проти військових дій в Газі

Київ • УНН

 • 23194 перегляди

Десятки пропалестинських демонстрантів були заарештовані поліцією Нью-Йорка після штурму Колумбійського університету. Вони виступають проти війни Ізраїлю в Газі.

У США пізно ввечері у вівторок, 30 квітня, поліція Нью-Йорка увірвалася в Колумбійський університет, щоб заарештувати десятки пропалестинських демонстрантів, деякі з яких захопили навчальну будівлю, а також прибрати табір протестувальників. Студенти виступали проти війни Ізраїлю в Газі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН

Деталі 

Протягом трьох годин кампус очистили від протестувальників, повідомив представник поліції, додавши, що було проведено "десятки" арештів.

На телевізійних кадрах, зроблених на початку рейду,  видно, як натовпи поліцейських у шоломах входять до елітного кампусу  - центру студентських мітингів, які останніми днями охопили десятки шкіл у всьому США, висловлюючи незгоду з війною Ізраїлю в Газі.

Незабаром після цього довга шеренга поліцейських увірвалася в Гамільтон-хол, навчальний корпус, який протестувальники захопили рано вранці у вівторок. Поліцейські увійшли в будівлю через вікно другого поверху, використовуючи машину, обладнану сходами.

Студенти, які стояли біля входу в кампус, вітали поліцейських криками "Ганьба, ганьба!".

Було видно, як поліцейські вантажать десятки затриманих в автобус, у кожного з яких руки зв'язані за спиною блискавками, а всю сцену висвітлюють миготливі червоні та сині фарами поліцейських машин.

Незабаром після появи поліції президент Колумбійського університету Міноуш Шафік опублікувала лист, у якому попросила поліцію залишатися в кампусі принаймні до 17 травня - двох днів після випускного - "для підтримання порядку і забезпечення того, щоб табір не був відновлений".

Глава МЗС Франції обговорив з Нетаньяху умови миру на Близькому Сході 01.05.24, 01:55 • 20581 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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