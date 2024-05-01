У США поліція затримала десятки демонстрантів в Колумбійському університеті, які виступають проти військових дій в Газі
Київ • УНН
Десятки пропалестинських демонстрантів були заарештовані поліцією Нью-Йорка після штурму Колумбійського університету. Вони виступають проти війни Ізраїлю в Газі.
У США пізно ввечері у вівторок, 30 квітня, поліція Нью-Йорка увірвалася в Колумбійський університет, щоб заарештувати десятки пропалестинських демонстрантів, деякі з яких захопили навчальну будівлю, а також прибрати табір протестувальників. Студенти виступали проти війни Ізраїлю в Газі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Протягом трьох годин кампус очистили від протестувальників, повідомив представник поліції, додавши, що було проведено "десятки" арештів.
На телевізійних кадрах, зроблених на початку рейду, видно, як натовпи поліцейських у шоломах входять до елітного кампусу - центру студентських мітингів, які останніми днями охопили десятки шкіл у всьому США, висловлюючи незгоду з війною Ізраїлю в Газі.
Незабаром після цього довга шеренга поліцейських увірвалася в Гамільтон-хол, навчальний корпус, який протестувальники захопили рано вранці у вівторок. Поліцейські увійшли в будівлю через вікно другого поверху, використовуючи машину, обладнану сходами.
Студенти, які стояли біля входу в кампус, вітали поліцейських криками "Ганьба, ганьба!".
Було видно, як поліцейські вантажать десятки затриманих в автобус, у кожного з яких руки зв'язані за спиною блискавками, а всю сцену висвітлюють миготливі червоні та сині фарами поліцейських машин.
Незабаром після появи поліції президент Колумбійського університету Міноуш Шафік опублікувала лист, у якому попросила поліцію залишатися в кампусі принаймні до 17 травня - двох днів після випускного - "для підтримання порядку і забезпечення того, щоб табір не був відновлений".
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