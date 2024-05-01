В США полиция задержала десятки демонстрантов в Колумбийском университете, выступающих против военных действий в Газе

В США поздно вечером во вторник, 30 апреля, полиция Нью-Йорка ворвалась в Колумбийский университет, чтобы арестовать десятки пропалестинских демонстрантов, некоторые из которых захватили учебное здание, а также убрать лагерь протестующих. Студенты выступали против войны Израиля в Газе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В течение трех часов кампус очистили от протестующих, сообщил представитель полиции, добавив, что были проведены "десятки" арестов.

На телевизионных кадрах, сделанных в начале рейда, видно, как толпы полицейских в шлемах входят в элитный кампус - центр студенческих митингов, которые в последние дни охватили десятки школ по всему США, выражая несогласие с войной Израиля в Газе.

Вскоре после этого длинная шеренга полицейских ворвалась в Гамильтон-холл, учебный корпус, который протестующие захватили рано утром во вторник. Полицейские вошли в здание через окно второго этажа, используя машину, оборудованную лестницей.

Студенты, которые стояли у входа в кампус, приветствовали полицейских криками "Позор, позор!".

Было видно, как полицейские грузят десятки задержанных в автобус, у каждого из которых руки связаны за спиной молниями, а всю сцену освещают мигающие красные и синие фарами полицейских машин.

Вскоре после появления полиции президент Колумбийского университета Миноуш Шафик опубликовала письмо, в котором попросила полицию оставаться в кампусе по крайней мере до 17 мая - двух дней после выпускного - "для поддержания порядка и обеспечения того, чтобы лагерь не был восстановлен".

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