У США госпіталізували 15 школярів через вживання цукерок з марихуаною
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Клівленді, штат Огайо, 15 школярів були госпіталізовані, імовірно, після вживання цукерок з марихуаною, передає УНН з посиланням на телеканал WKYC.
Так, за інформацією видання, у понеділок поліцію викликали в початкову школу на східній стороні Клівленда після того, як більше як дюжині дітей, імовірно, дали липкі цукерки, які могли містити марихуану.
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У результаті інциденту екіпажі екстреної медичної допомоги доставили дев'ять учнів до дитячої лікарні.
Всього в лікарню доставили трьох 5-річних дівчаток, одного 5-річного хлопчика, трьох 6-річних мальчікіков, одного 9-річного і одного 8-річного хлопчика. Батьки ще п'яти дітей відмовилися від госпіталізації дітей.
Представник медустанови повідомив телеканалу, що в цілому 15 учням було надано необхідне лікування.