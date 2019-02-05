У США госпіталізували 15 школярів через вживання цукерок з марихуаною

Так, за інформацією видання, у понеділок поліцію викликали в початкову школу на східній стороні Клівленда після того, як більше як дюжині дітей, імовірно, дали липкі цукерки, які могли містити марихуану.

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У результаті інциденту екіпажі екстреної медичної допомоги доставили дев'ять учнів до дитячої лікарні.

Всього в лікарню доставили трьох 5-річних дівчаток, одного 5-річного хлопчика, трьох 6-річних мальчікіков, одного 9-річного і одного 8-річного хлопчика. Батьки ще п'яти дітей відмовилися від госпіталізації дітей.

Представник медустанови повідомив телеканалу, що в цілому 15 учням було надано необхідне лікування.