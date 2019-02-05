В США госпитализировали 15 школьников из-за употребления конфет с марихуаной
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Кливленде, штат Огайо, 15 школьников были госпитализированы, предположительно, после употребления конфет с марихуаной, передаёт УНН со ссылкой на телеканал WKYC.
Так, по информации издания, в понедельник полицию вызвали в начальную школу на восточной стороне Кливленда после того, как более дюжины детей, предположительно, дали липкие конфеты, которые могли содержать марихуану.
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В результате инцидента экипажи экстренной медицинской помощи доставили девять учеников в детскую больницу.
Всего в больницу доставили трёх 5-летних девочек, одного 5-летнего мальчика, трёх 6-летних мальчикиков, одного 9-летнего и одного 8-летнего мальчика. Родители еще пяти детей отказались от госпитализации детей.
Представитель медучреждения сообщил телеканалу, что в общей сложности 15 ученикам было предоставлено необходимое лечение.