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У справі вбивства прикордонника вперше допитають свідків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У Рахові 31 січня суд вперше заслухає свідків у справі щодо вбивства прикордонника Вадима Березенського. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС у Facebook.

У справі вбивства прикордонника вперше допитають свідків

“Учора в суді було розглянуто аудіо та відеодокази, які чітко вказують на те, що прикордонника було вбито. Уже у п’ятницю, 31 січня, відбудеться чергове засідання, де буде вперше заслухано свідків тих подій”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2018 році Ужгородський міськрайонний суд обрав для затриманого за смертельний наїзд на прикордонника запобіжний захід у вигляді арешту.

Також, у 2018 році за вчинення опору працівникам Держприкордонслужби біля кордону з Румунією, внаслідок чого загинув прикордонник Вадим Березенський, повідомили про підозру ще одному фігуранту.

Нагадаємо, 16 листопада 2018 року на кордоні з Румунією зловмисники через зрив своєї оборудки автомобілем збили прикордонника.

Ввечері того ж дня стало відомо, що постраждалого прооперували, однак його стан все одно залишався тяжким.

17 листопада 2018 року він помер у лікарні, не вийшовши з коми.

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