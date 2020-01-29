В деле убийства пограничника впервые допросят свидетелей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Рахове 31 января суд впервые заслушает свидетелей по делу об убийстве пограничника Вадима Березенского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба МВД в Facebook.
“Вчера в суде было рассмотрено аудио и видеодоказательства, которые четко указывают на то, что пограничника были убиты. Уже в пятницу, 31 января, состоится очередное заседание, где будет впервые заслушан свидетелей тех событий”, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в 2018 году Ужгородский горрайонный суд избрал для задержанного за смертельный наезд на пограничника меру пресечения в виде ареста.
Также, в 2018 году за оказание сопротивления работникам Госпогранслужбы у границы с Румынией, в результате чего погиб пограничник Вадим Березенский, сообщили о подозрении еще одному фигуранту.
Напомним, 16 ноября 2018 года на границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника.
Вечером того же дня стало известно, что пострадавшего прооперировали, однако его состояние все равно оставался тяжелым.
17 ноября 2018 года он умер в больнице, не выйдя из комы.