У сеймі Польщі відкриють виставку, присвячену Аміні Окуєвій

За даними видання, у середині березня у Сеймі Польщі відкриють фотовиставку, присвячену українці чеченсько-польського походження, активістці Аміні Окуєвій.

Як наголосила ініціаторка виставки польська депутатка Малґожата Ґосєвська, постать Аміни Окуєвої об’єднує три народи – чеченський, український та польський. Вона додала, що виставка у сеймі повинна нагадати, що на сході України триває російська агресія.

Аміна Окуєва воювала проти проросійських терористів і російських військових на Донбасі у добровольчому батальйоні ім. Джохара Дудаєва та "Київ-2". Вона загинула внаслідок замаху біля Києва.

Видання зазначає, що мама Аміни Окуєвої Ірина Камінська повідомила, що її дочка належала до тієї категорії людей, для яких боротьба за свободу – це ціль життя. Вона наголосила, що часто свобода варта того, аби за неї заплатити найвищу ціну.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.

Як повідомляв УНН, поліція розцінює вбивство Окуєвої як замовне.