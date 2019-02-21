В сейме Польши откроют выставку, посвященную Амине Окуевой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В сейме Польши в марте откроют выставку, посвященную Амине Окуевой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
По данным издания, в середине марта в Сейме Польши откроют фотовыставку, посвященную украинке чеченско-польского происхождения, активистке Амине Окуевой.
Как отметила инициатор выставки польский депутат Малгожата Ґосевская, фигура Амины Окуевой объединяет три народа - чеченский, украинский и польский. Она добавила, что выставка в сейме должна напомнить, что на востоке Украины продолжается российская агрессия.
Амина Окуева воевала против пророссийских террористов и российских военных на Донбассе в добровольческом батальоне им. Джохара Дудаева и "Киев-2". Она погибла в результате покушения возле Киева.
Издание отмечает, что мама Амины Окуевой Ирина Каминская сообщила, что ее дочь принадлежала к той категории людей, для которых борьба за свободу - это цель жизни. Она подчеркнула, что часто свобода стоит того, чтобы за нее заплатить самую высокую цену.
Напомним, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.
Как сообщал УНН, полиция расценивает убийство Окуевой как заказное.