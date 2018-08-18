У селах Херсонщини знову АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Днями у Херсонській області було зафіксовано 2 випадки африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.
Обидва випадки були зареєстровані 12 серпня в особистих селянських господарствах Олешківського району.
У першому випадку йдеться про село Солонці Праві, у другому - про місто Олешки.
“В осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС”, — запевнили у Держпродспоживслужбі.
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З початку року в Україні зареєстровано вже близько сотні випадків АЧС.
Нагадаємо, що епідемія АЧС вже вразила Польщу та Литву. Також, цього літа перший випадок АЧС був зафіксований у Китаї.