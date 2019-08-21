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У СБУ розповіли деталі попередження замовного вбивства двох жінок на Київщині

У СБУ розповіли деталі попередження замовного вбивства двох жінок на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Під час спецоперації у Київській області правоохоронці попередили замовне вбивство двох жінок та затримали організаторів і виконавців, які планували злочин. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що мешканець Броварів, який є власником промислово-будівельної компанії, через посередника підшукує виконавця для здійснення вбивства. Зловмисник "замовив" колишню дружину та її доньку через судові спори щодо поділу майна після розлучення.

Як з'ясували правоохоронці, колишнє подружжя оскаржувало через суд право власності, зокрема на частки у бізнесі, нерухоме та рухоме майно, у тому числі приватного літака.

За вчинення вбивства "замовник" спільно зі своєю третьою дружиною пропонував виконавцю 50 тисяч доларів США.

"Для попередження особливо тяжкого злочину оперативники СБУ вивели посередника на умовного "кілера". Для надання "доказів виконаного завдання" було проведено контроль за вчиненням злочину та здійснено імітацію вбивства громадянок. Для підтвердження ліквідації жертв замовнику зроблено відповідні постановочні фото і оприлюднено інформацію про їх зникнення", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали за місцями проживання організатора та його дружину. Також на одній із вулиць Броварів затримано посередника, а у власному помешканні – його дружину, з якою він був у змові.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) тривають слідчі дії.

Нагадаємо, про проведення спецоперації стало відомо 21 серпня.

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