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У Радомишльському районі Житомирщини скасували автобусне сполучення через коронавірус

Київ • УНН

 • 16903 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. У Радомишльському районі Житомирської області відсьогодні, 14 березня, тимчасово скасували автобусне сполучення. Про це журналісту УНН повідомив диспетчер ТОВ “Компанія “Житомиравтотранс”.

“Житомир-Радомишль та автобуси, які проходять через Радомишль відсьогодні не відправляються”, — сказав диспетчер.

Нагадаємо, раніше голова Радомишльської районної державної адміністрації Віктор Пулковський заявляв, що задля уникнення розповсюдженню корона вірусу у Радомишльському районі скасують автобусне сполучення.

“... з 6:00 (14 березня) буде скасовано рух усіх рейсових автобусів по всьому району та в напрямках Києва і Житомира!Відповідне розпорядження я напишу вранці!”, написав Пулковський

Як повідомлялося, на Житомирщині померла 71-річна жителька Радомишля від коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, у чернівчанина, в якого офіційно першого зареєстрували інфікування коронавірусом COVID-19, немає пневмонії.

Окрім того, ще один випадок інфекування коронавірусом зафіксований у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Українські Національні Новини

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