У Радомишльському районі Житомирщини скасували автобусне сполучення через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Радомишльському районі Житомирської області відсьогодні, 14 березня, тимчасово скасували автобусне сполучення. Про це журналісту УНН повідомив диспетчер ТОВ “Компанія “Житомиравтотранс”.
“Житомир-Радомишль та автобуси, які проходять через Радомишль відсьогодні не відправляються”, — сказав диспетчер.
Нагадаємо, раніше голова Радомишльської районної державної адміністрації Віктор Пулковський заявляв, що задля уникнення розповсюдженню корона вірусу у Радомишльському районі скасують автобусне сполучення.
“... з 6:00 (14 березня) буде скасовано рух усіх рейсових автобусів по всьому району та в напрямках Києва і Житомира!Відповідне розпорядження я напишу вранці!”, написав Пулковський
Як повідомлялося, на Житомирщині померла 71-річна жителька Радомишля від коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, у чернівчанина, в якого офіційно першого зареєстрували інфікування коронавірусом COVID-19, немає пневмонії.
Окрім того, ще один випадок інфекування коронавірусом зафіксований у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.