У "Правому секторі" закликали знести арку "Дружби народів" у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. "Правий сектор" закликав знести арку "Дружби народів" у Києві. Відповідна заява опублікована на їх сторінці у Facebook, передає УНН.
"Як народ зробить пару селфі на фоні оновленого монументу, його відразу необхідно знести", - йдеться у заяві.
Крім того, у "Правому секиторі" порівняли кольори, у які фарбують арку ,з символікою спільноти лесбійок, геїв, бісексуалів і трансексуалів (ЛГБТ).
"Арку "Дружби народів" фарбують у кольори веселки - САМЕ у значенні символу людей із сексуальними відхиленнями, з дозволу чиновниці-прихильниці ЛГБТ", - йдеться у заяві.
Як повідомляв раніше УНН, на сайті Київської міської ради зареєстровано електронну петицію із закликом залишити Арку Дружби народів розфарбованою у веселку після проведення "Євробачення".
Раніше Арку Дружби народів у Києві “перефарбували” у веселку до “Євробачення”, однак організатори пообіцяли, що після проведення конкурсу “повернуть все, як було”.