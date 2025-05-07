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У польському Сеймі виникла суперечка через відправку військ в Україну: деталі

Київ • УНН

 • 3116 перегляди

Депутат Сейму заявив про відправлення польських військових в Україну, але міністр оборони пояснив, що вони будуть аташе при дипломатичних установах.

У польському Сеймі виникла суперечка через відправку військ в Україну: деталі

У польському Сеймі сталась суперечка через ймовірне відправлення військового контингенту в Україну. Про це повідомляє Onet. pl, передає УНН.

Деталі

Як повідомили польські ЗМІ, депутат Сейму Роман Фріц заявляв, що польських військових уже відправили в Україну, попри те, що в польському міністерстві оборони таку можливість неодноразово відкидали.

У відповідь Косіняк-Камиш заявив, що польські військові в Україні служитимуть в якості аташе при дипломатичних установах.

Ви не розумієтесь на цьому. Ви не лише брешете й вводите в оману, а й ставите під загрозу польську державу. Припиніть брехати

– заявив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо

Польща зможе оборонятися тиждень-два у разі вторгнення рф через брак боєприпасів старого зразка. Нова техніка забезпечена боєприпасами, але запаси вичерпуються через допомогу Україні.

Анджей Дуда заявив, що Польща має шукати захист від російської загрози за допомогою ядерного стримування Франції. Він продовжує закликати доступу до американської ядерної зброї.

Також УНН повідомляв, що Польща виділяє 3 млрд злотих на будівництво заводу з виробництва 150 000 снарядів на рік.

Євген Устименко

Євген Устименко

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