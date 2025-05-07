У польському Сеймі виникла суперечка через відправку військ в Україну: деталі
Київ • УНН
Депутат Сейму заявив про відправлення польських військових в Україну, але міністр оборони пояснив, що вони будуть аташе при дипломатичних установах.
У польському Сеймі сталась суперечка через ймовірне відправлення військового контингенту в Україну. Про це повідомляє Onet. pl, передає УНН.
Деталі
Як повідомили польські ЗМІ, депутат Сейму Роман Фріц заявляв, що польських військових уже відправили в Україну, попри те, що в польському міністерстві оборони таку можливість неодноразово відкидали.
У відповідь Косіняк-Камиш заявив, що польські військові в Україні служитимуть в якості аташе при дипломатичних установах.
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