В польском Сейме возник спор из-за отправки войск в Украину: детали
Киев • УНН
Депутат Сейма заявил об отправке польских военных в Украину, но министр обороны пояснил, что они будут атташе при дипломатических учреждениях.
В польском Сейме произошел спор из-за вероятной отправки военного контингента в Украину. Об этом сообщает Onet. pl, передает УНН.
Детали
Как сообщили польские СМИ, депутат Сейма Роман Фриц заявлял, что польские военные уже отправлены в Украину, несмотря на то, что в польском министерстве обороны такую возможность неоднократно отвергали.
В ответ Косиняк-Камыш заявил, что польские военные в Украине будут служить в качестве атташе при дипломатических учреждениях.
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Напомним
Польша сможет обороняться неделю-две в случае вторжения рф из-за нехватки боеприпасов старого образца. Новая техника обеспечена боеприпасами, но запасы исчерпываются из-за помощи Украине.
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