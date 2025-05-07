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В польском Сейме возник спор из-за отправки войск в Украину: детали

Киев • УНН

 • 2156 просмотра

Депутат Сейма заявил об отправке польских военных в Украину, но министр обороны пояснил, что они будут атташе при дипломатических учреждениях.

В польском Сейме возник спор из-за отправки войск в Украину: детали

В польском Сейме произошел спор из-за вероятной отправки военного контингента в Украину. Об этом сообщает Onet. pl, передает УНН.

Детали

Как сообщили польские СМИ, депутат Сейма Роман Фриц заявлял, что польские военные уже отправлены в Украину, несмотря на то, что в польском министерстве обороны такую возможность неоднократно отвергали.

В ответ Косиняк-Камыш заявил, что польские военные в Украине будут служить в качестве атташе при дипломатических учреждениях.

Вы не разбираетесь в этом. Вы не только лжете и вводите в заблуждение, но и ставите под угрозу польское государство. Прекратите лгать

– заявил Косиняк-Камыш.

Напомним

Польша сможет обороняться неделю-две в случае вторжения рф из-за нехватки боеприпасов старого образца. Новая техника обеспечена боеприпасами, но запасы исчерпываются из-за помощи Украине.

Анджей Дуда заявил, что Польша должна искать защиту от российской угрозы с помощью ядерного сдерживания Франции. Он продолжает призывать к доступу к американскому ядерному оружию.

Также УНН сообщал, что Польша выделяет 3 млрд злотых на строительство завода по производству 150 000 снарядов в год.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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