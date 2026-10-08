У Польщі завершили розслідування щодо вторгнення дронів рф - частина з яких мала польські SIM-карти

Польська прокуратура завершила багатомісячне розслідування після вторгнення російських дронів у повітряний простір країни, однак встановити відповідальних за атаку не вдалося. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Військова прокуратура протягом багатьох місяців проводила розслідування, намагаючись встановити, хто персонально відповідає за атаку. На жаль, як повідомив речник Окружної прокуратури в Любліні, прокурор Марцін Козак, розслідування було припинено через невстановлення винуватця.

Розслідування було припинено, оскільки не вдалося встановити винуватця злочину, який полягав у порушенні польського повітряного простору і тим самим створенні загрози для загальної безпеки