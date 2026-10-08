У Польщі завершили розслідування щодо вторгнення дронів рф - частина з яких мала польські SIM-карти
Київ • УНН
Польська прокуратура не встановила винних у вторгненні дронів рф і закрила справу. Армія діяла за процедурами, частина дронів мала польські SIM-карти.
Польська прокуратура завершила багатомісячне розслідування після вторгнення російських дронів у повітряний простір країни, однак встановити відповідальних за атаку не вдалося. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.
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Військова прокуратура протягом багатьох місяців проводила розслідування, намагаючись встановити, хто персонально відповідає за атаку. На жаль, як повідомив речник Окружної прокуратури в Любліні, прокурор Марцін Козак, розслідування було припинено через невстановлення винуватця.
Розслідування було припинено, оскільки не вдалося встановити винуватця злочину, який полягав у порушенні польського повітряного простору і тим самим створенні загрози для загальної безпеки
У ході розслідування також вивчалася реакція польської армії на атаку безпілотників. Прокуратура однозначно встановила, що військові відреагували належним чином і відповідно до чинних процедур. Військовослужбовці мали право застосувати бойові засоби та збити ворожі об’єкти. У цій частині розслідування також було припинено — жодних порушень не виявлено.
Одним із найбільш несподіваних висновків слідства стала наявність польських SIM-карт у частині збитих безпілотників. Слідчі не розголошують, чи були це викрадені картки, чи придбані незаконним шляхом — ця версія залишається таємною.
Нагадаємо
10 вересня 2025 року десятки безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Як повідомляло Оперативне командування Збройних Сил Республіки Польща, деякі безпілотники були збиті.
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